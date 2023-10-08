يقصف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4 خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 21:35 2023-10-08T21:35:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء مركز ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4. إقرأ أيضاً "سيدفعنا الدم السوري النازف بيد الاحتلال والإرهاب إلى وضع خلافاتنا الداخلية جانباً" أصدرت عدد من القوى والأحزاب والهيئات والتيارات ال�... شبيبة الفرات يتظاهرون ضد المؤامرة نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية تظاهرة في مدينة ... الشبيبة الثورية السورية تستنكر المؤامرة وتدعو إلى تصعيد النضال نظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية اليوم تظاهرة با�...