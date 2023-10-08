يقصف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4

خبر 2023-10-08T21:35:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء مركز ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4.


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