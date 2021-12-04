الاحتلال التركي يقصف عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء. خبر 04 كانون الأول 2021, السبت - 14:08 2021-12-04T14:08:00 مركز الأخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا؛ فإن الاحتلال ومرتزقته يقصفون الآن، قريتي عين دقنة وبيلونية التابعتين لمقاطعة الشهباء. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور دورية روسية شمال شرق درعا انفجرت عبوة ناسفة في مدينة إزرع شمال شرق درعا، كان... المقاتلات الروسية تعاود استهداف مواقع داعش في البادية عاودت المقاتلات الروسية استهداف مواقع مرتزقة داعش... الاحتلال التركي يستهدف سيارة وسط عين عيسى استهدف الاحتلال التركي محيط مشفى الشهيد عمر علوش و...