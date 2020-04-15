يقدم خدماته بالمجان.. مديرية الصحة تفتتح مستوصفاً في مدينة الحسكة

نتيجة لحالة حظر التجوال المفروضة في مدينة الحسكة، وإغلاق معظم العيادات الطبية وحرصاً على السلامة العامة، افتتحت مديرية الصحة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي، الأربعاء، مستوصفاً لتقديم الرعاية الطبية واستقبال الحالات الإسعافية.

ويضم المستوصف الجديد خدمات ضمن الأقسام التالية "داخلية – نسائية – أطفال – أشعة" بالإضافة إلى صيدلية ستقدم الأدوية مجاناً، وسيعمل فيها كوادر طبية من "مشفى روج" في سري كانيه.

ويقول مدير المستوصف إبراهيم فرحان إن الهدف من افتتاح المستوصف هو تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في ظل المخاوف من فيروس "كورونا"، وأضاف "سيكون في خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة".

وأشار إلى أن "المستوصف الصحي الذي افتتحناه في حي تل حجر يحوي كافة المعدات الطبية، بالإضافة إلى الكوادر الطبية التي كانت تعمل في مشفى روج الموجود في مدينة سري كانيه".

كما أوضح فرحان أنه تم افتتاح خيمة للعزل الصحي لحالات المشتبه بإصابتها بـ "كورونا" داخل المستوصف.

ودعا الدكتور إبراهيم فرحان، الأهالي إلى الالتزام بالبقاء في المنازل فترة حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا، وقال "نحن الكوادر الطبية مستمرون في عملنا لخدمة المواطنين، ونأمل منهم أن يلتزموا بمنازلهم من أجل الصحة العامة".

ويُذكر أن مديرية الصحة في مدينة الحسكة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي قامت بتوسيع مستوصف في ناحية الشدادي بريف مدينة الحسكة الجنوبي، وافتتاح مستوصف في منطقة جبل كزوان في وقت سابق.

(هـ ن)

ANHA