YPS‏ تنفذ عملية نوعية ضد عميلين في باكور وتدعو الشعب إلى مساندة الكريلا

أصدرت فرقة الرد للشهيد بروسك التابعة لوحدات حماية المدنيين (YPS) بياناً، قالت فيه إنها قامت بتنفيذ عملية نوعية استهدفت من خلالها عميلين لجيش الاحتلال التركي، أسفرت عن مقتلهما.

وأشارت الفرقة إلى أن هذين العميلين تسبّبا باستشهاد العديد من مقاتلي الكريلا ‏في هزخ"، جاء فيه:

" على طريق قرية كارا لار التابعة لهزخ، تم تنفيذ عملية نوعية استهدفت العميلين، حسين أونر وعمر كايا، مساء الثالث من أيار في الساعة التاسعة، وذلك من قبل أعضاء فرقة الرد للشهيد بروسك".

أكد البيان أن "هذين الشخصين تسبّبا باستشهاد مجموعة من مقاتلي الكريلا بقيادة قائد إيالة ميردين هورامان آفيَر (حسن محمود) واستشهاد مجموعة من مقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار بقيادة هيرا (دنيز أوراك)".

وشدد البيان "سنرد على الهجمات الاحتلالية على زاب، من خلال الدفاع عن النفس واتباع أسلوب الكريلا في المدن، والشيء الذي يقع على عاتق شعبنا في هذه المرحلة، هو القيام بالعمليات في إطار استراتيجية حرب الشعب الثورية، في مقدمته المرأة والشبيبة. ننادي عموم شعبنا بتنظيم نفسه على أساس حقيقة الشعب المحارب والتضامن مع مقاتلي الكريلا".

(ف)