YPS تنفذ عملية ضد الفاشيين في تركيا

أصدرت فرقة الانتقام لوحدات حماية المدنيين (YPS) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، قالت فيه: "وجهت فرقة الانتقام للشهيد دوران زيلان التابعة لوحدات حماية المدنيين، في 10 تشرين الأول الفائت، ضربات قوية لكراج مبنى تابع لرئيس حزب العدالة والتنمية لناحية سلطان غازي وشقيقه، وأحرقت 9 سيارات فاخرة فيه".

وأضافت "المقاومة ضد هؤلاء المرتزقة، ستنفذ فقط من خلال الدفاع عن النفس، ومرحلة المقاومة هذه، سيتم خوضها من أجل حقوق الشعوب التي تعيش على الأراضي التركية، لا تنسوا أن التزام الصمت يطيل من عمر سلطة أردوغان ومرتزقته".

(ل م)