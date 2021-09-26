YPS تعلن مقتل جاسوسين في ميردين

وبحسب بيان صادر عن فريق الرد التابع للشهيد باكر تولهدان في وحدات حماية المدنيين YPS، فإنهم في الساعة 01:30 بعد منتصف ليل 24 أيلول، قتلوا جاسوسين على طريق نصيبين – قوسر، وهما: عبد الحليم الجي أوغلو من هزخ، والآخر فراس خليل من قامشلو ومقيم في نصيبين.

وأوضح البيان أن الجي أوغلو وخليل كانا يتجسسان لصالح الاستخبارات التركية بين نصيبين وقامشلو.

وجاء في نص البيان: "عبدالحليم الجي أوغلو والشخص المرافق له، فراس خليل، وهو من قامشلو ومقيم في نصيبين، اتخذا جانب الخيانة، وتسبّبا باستشهاد أحد الكريلا. تمت مراقبتهما لفترة، ثم تم استهدافهما من قبل أعضائنا في فريق الرد للشهيد باكر تولهلدان.

عمليتنا هذه تمت في الساعة 01:30 بعد منتصف ليل 24 أيلول على طريق نصيبين - قوسر، حيث كان الجاسوسان داخل مركبة تحمل اللوحة 06 .CJB 82

المدعوان عبد الحليم الجي أوغلو وفراس خليل كانا عميلان ويتجسسان لصالح العدو في كردستان.

عبد الحليم الجي أوغلو وفراس خليل أظهرا نفسيهما كمؤيدين لحركة التحرر الكردستانية، لكنهما تجسسا لصالح أجهزة الاستخبارات التركية بين نصيبين وقامشلو".

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