YPJ: سنعزّز نضالنا لضمان نجاح ثورة المرأة

بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً كتابياً هنأت فيه المناسبة.

ونص بيان الـ YPJ:

"نُبارك الـ8 آذار/ على نساء العالم، ونساء الشرق الأوسط، وجميع النساء في شمال وشرق سوريا. ونستذكر جميع الشهيدات اللواتي ضحين بأنفسهن، ونُجدد وعدنا بالتصميم على النضال.

في تاريخ البشرية، قاومت الشعوب والنساء الحرة دائماً أمام النظام السائد للرجل، النساء ناضلن وخضن الكفاح ضد الظلم، وجاء الثامن من آذار منفذاً لجميع النساء في القرن العشرين ضد اللا مساواة ، جاء بكفاح كلارا و روسايان وتم الاعتراف بها كيوم المرأة العالمي بعد سنوات من الكفاح، وبنضال كلارا إلى مقاومة سارا بدأ عصر جديد في صفحات تاريخ نضال المرأة.

في الثامن من آذار (مارس) من كل عام، تسعى النساء إلى تنظيم أنفسهن، ومع ثورة روج آفا وطيلة 9 سنوات من العمل الشاق والنضال والكفاح، تحققت إنجازات ومكاسب للنساء من جميع المكونات، وأننا ومن خلال هذه الإنجازات نعيش عام 2020 تحت شعار "نضالنا حرية ومقاومتنا انتصارنا".

ونضالنا في مقاومة العصر عام 2018 ومقاومة الكرامة عام 2019 كان جواباً لكل القوى المتآمرة، وبتضحية آفيستا، وروح روناهي، زين، سارة ، آمارة، دلوفان، والأم عقيدة وجميع أمهات الشهداء، وبجمال روح هفرين جدّدنا تصميمنا على الكفاح من أجل الحرية.

في هذه الأيام وأكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى تصعيد نضالنا وتعميق دفاعنا عن النفس، وما نعيشه الآن ما يزال يشهد على القتل، الاغتصاب واختطاف النساء، وعلى جميع النساء رؤية هذه الحقيقة المظلمة المفروضة عليهن وتوسيع نطاق نضالهن معاً.

إننا كوحدات حماية المرأة اليوم YPJ ولضمان نجاح ثورة المرأة، سوف نعزز نضالنا في عام 2020.

وعلى هذا الأساس، نُهنئ مرة أخرى الثامن من آذار على جميع نساء العالم والشرق الأوسط والنساء المناضلات والمقاتلات في جبهات القتال".

(س و)

ANHA