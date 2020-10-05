YPJ: بروح آرين ميركان سنشارك في حملة الحرية

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 6 للعملية الفدائية التي نفذتها مقاتلة وحدات حماية المرأة آرين ميركان خلال مقاومة كوباني.

وقالت القيادة العامة في بيانها: "بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ6 للعملية الفدائية التي نفذتها الرفيقة آرين ميركان في كوباني المقاومة، نستذكر الشهيدة آرين ميركان، ونحي روحها الثورية وعمليتها الفدائية التي انتشر صداها في كافة أنحاء العالم".

وأضاف البيان: "إن قلب وعقل الرفيقة آرين ميركان كان مفعماً بالنهج الوطني وإيديولوجية تحرير المرأة، وبهذه الروح تمكنت في أحلك أيام حرب كوباني من تنفيذ عمليتها الفدائية التي انتشر صداها في كافة أصقاع العالم. لقد أصبحت آرين رمزاً للمرأة الكردية الشجاعة، ونساء الشرق الأوسط".

البيان نوه إلى أن العملية الفدائية التي نفذتها الشهيدة آرين ميركان عززت من عزم وإصرار وحدات حماية المرأة على النضال وقالت: "إن نمط حياة الرفيقة آرين وعمليتها الفدائية عززت من الروح المعنوية لجيشنا، ونحن بدورنا على العهد بمواصلة نهج الشهيدة آرين وتصعيد النضال".

وأنهت قيادة وحدات حماية المرأة بيانها بتجديد العهد على تصعيد النضال على نهج الشهداء: "باسم القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، نحي حملة "إنه وقت الحرية" والتزاماً بنهج الشهيدة آرين ميركان نقول؛ نحن نرفض العزلة، ونرفض الاحتلال والفاشية، وكما عاهدنا الرفيقة آرين فإننا سوف نواصل النضال من أجل حرية القائد أوجلان ومن أجل وطننا، وسوف ندعم هذه الحملة".

(ك)

ANHA