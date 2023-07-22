YPJ: استشهاد رفيقتنا نجبير زاغروس

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، اليوم، بياناً كتابياً أعلنت فيه استشهاد المقاتلة جاكلين أحمد (نجبير زاغروس)، جاء في نصه:

"مع تقدم ثورة روج آفا وتعززها في شمال وشرق سوريا، بلغ الحس الدفاعي لدى المرأة والشابات ذروته، إذ تتوجه آلاف الشابات والنساء للانضمام إلى صفوف الحرية لهذا الغرض، ويشكلن القوة الأساسية للدفاع عن ثورة روج آفا المعروفة بثورة المرأة.

وتنحدر رفيقتنا جاكلين أحمد، (نجبير زاغروس)، من مدينة كوباني، بنت مقاومة كوباني التاريخية جيلاً متمسكاً بقيم الحرية، ورفيقتنا نجبير هي إحدى هؤلاء الشابات اللواتي تعرفن على كيانهن وهويتهن القومية بنضال كوباني التاريخي، حيث انضمت إلى صفوف النضال في سبيل الحرية عام 2020.

كانت لدى رفيقتنا نجبير معرفة كبيرة بالحرية منذ شبابها، ولذلك كانت في بحثٍ دائم، وكانت تتمتع بفهم عميق ووعي كبير فيما يخص النضال والتصدي للهجمات التي يتعرض لها شعبها ووطنها، لقد نظمت الرفيقة نجبير شخصيتها على أساس معايير الحياة الحرة خلال فترةٍ قصيرةٍ جداً وانضمت إلى وحداتنا كامرأة شابة. وبناءً على هذا، طورت من نفسها على الصعيدين العسكري والأيديولوجي أيضاً، والتحقت بعد فترة بصفوف وحدات مكافحة الإرهاب لتصعيد النضال والتصدي لجميع الهجمات الاحتلالية.

وارتقت رفيقتنا نجبير زاغروس إلى مرتبة الشهادة في الـ5 من تموز الجاري إثر تعرضها لحادثة أثناء تأدية مهامها الثورية، نقدم تعازينا لذوي رفيقتنا نجبير زاغروس ولشعبنا الوطني بأسره، ونؤكد على مواصلة نضالنا في سبيل بناء الفرد الحر والمجتمع الحر حتى النهاية".

(ر)