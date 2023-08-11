YPJ: استشهاد رفيقتنا فجين جيان إثر حادثة تعرّضت لها

كشفت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ) استشهاد المقاتلة فجين جيان (هجران عجوز) التي أُصيبت إثر حادثة تعرّضت لها في الـ 27 من تموز المنصرم، عبر بيان وأكدت فشلت جميع محاولات إنقاذها.

وجاء في نصّ البيان الذي وصلتنا نسخة عنه التالي:

"إنّ روح المرأة الشابة تشكّل القوة الرئيسة للحفاظ على الثورة وتعزيزها، إذ تتعزّز الثورة التي انطلقت بإرادة المرأة وأيديولوجيتها يوماً بعد يوم بانخراطها المستمرّ فيها وجنباً إلى جنب مع تقدّم نظام الأمة الديمقراطيّة. فقد أثبتت المرأة وجودها ضمن صفوف وحدات حماية المرأة بأفضل شكل.

هذا وتُعدّ مفردات المقاومة والانتفاض مرادفاتٍ لأرض بوتان، فقد لعبت نساء بوتان على وجه الخصوص، دوراً ريادياً بارزاً في النضال في سبيل الحريّة، وتستمرّ روح المقاومة هذه حتّى يومنا هذا.

وُلدت رفيقتنا هجران عجوز (الاسم الحركي: فجين جيان) في كنف أسرة وطنيّة في جزيرة بوتان عام 2000، ونشأت الرفيقة فجين كشابة على حكايا وقصص النساء البطوليّة، ما أثّر في شخصيتها ودفعها للبحث عن الحريّة. وفي عام 2015 وعندما هاجمت الدولة التركيّة المستبدّة جزيرة بوتان بشكلٍ وحشي خلال مقاومة الإدارات الذاتيّة لباكور كردستان، توجّهت الرفيقة فجين عام 2016 للانخراط في ثورة روج آفا لمحاربة كافة أشكال الاحتلال والوحشيّة والسياسات القذرة وانضمّت إلى صفوف وحدات حماية المرأة.

وكانت الرفيقة فجين تدرك أهدافها ورغباتها جيداً، وتمسّكت بنهج الحياة الحرّة في صفوف النضال في سبيل الحريّة واعتادت على الحياة الثورّيّة خلال فترةٍ قصيرة. وقد تولّت الرفيقة فجين تدريب المئات من شباب روج آفاي كردستان، وأخذت على عاتقها مهام ومسؤوليات عديدة خلال وجودها في صفوف الحريّة، وبذلت جهوداً لا مثيل لها في ثورة روج آفا، وكان لديها إصرارٌ كبير على الانتقام لشعبها من النظام الحاكم وبناء نظام الحداثة الديمقراطيّة، وجسّدت بموقفها ضمن صفوفنا الروح الفدائيّة.

وأُصيبت رفيقتنا فجين في الـ 27 من تموز المنصرم، إثر حادثةٍ تعرّضت لها في الحسكة مع رفيقاتها حسينة موسى محمد (آفاشين جودي)، هبة عبد القادر بكر (هبة حسكة)، بيريفان عبد الخلف (بيريفان حسكة)، أمينة نبو سليمان (دلار كوباني) وشيرين علي (آذار جودي)، واستشهدت في الـ 7 من آب الجاري متأثرةً بجروحها البليغة رغم جميع محاولات إنقاذها.

ونحن في وحدات حماية المرأة، نقدّم تعازينا لعائلة رفيقتنا ولشعبنا والوطني بأسره.

لقد ضحّت العديد من رفيقاتنا بأرواحهن في سبيل تحرير كلّ شبرٍ من أرض هذا الوطن ورفيقتنا فجين هي إحداهن، ونحن كرفيقاتٍ لها نؤكّد على التمسّك بقضيتها على الدوام ومواصلة النضال بلا هوادة حتّى ضمان تحرير وطننا".

سجل الشهيدة بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: فجين جيان

الاسم والكنية: هجران عجوز

اسم الأم: نوروز

اسم الأب: بهرم

مكان وتاريخ الولادة: 2000/ جزير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2023.08.07/ الحسكة

(ر)