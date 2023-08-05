YPJ: استشهاد رفيقتنا المُصابة آذار جودي

كشفت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ) عن استشهاد المقاتلة شيرين علي (الاسم الحركي: آذار جودي) عبر بيانٍ كتابي أصدرته اليوم.

وجاء في نص البيان الذي وصلنا نسخة عنه:

"وصلت ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا لكافة شرائح المجتمع بمشاركة المرأة، وتشكل النساء اللواتي يلتحقن بصفوف الحرية القوة الرئيسة للحفاظ على الثورة وتعزيزها، ورفيقتنا آذار هي إحدى الرفيقات اللواتي انضممن إلى صفوف وحدات حماية المرأة منذ بداية الثورة.

وُلدت الرفيقة شيرين علي (الاسم الحركي: آذار جودي) في كنف أسرةٍ وطنية في الحسكة، وهذا ما أدى إلى سعيها المستمر وبحثها عن حياةٍ تسودها الحرية، وتوجهت الرفيقة آذار جودي إلى صفوف وحدات الحماية من بداية الثورة للحفاظ على هويتها والدفاع عن أرضها وثقافة شعبها، ومثّلت الرفيقة آذار ومنذ بداية تشكيل وحدات حماية المرأة وحتى إعلانها المرأة الريادية والقيادية، وبذلت جهوداً لا مثيل لها في سبيل تصعيد نضال المرأة، ولعبت دوراً مهماً في مواجهة جميع أنواع الهجمات الاحتلالية والاستبدادية، لا سيما في مكافحة داعش، فقد قاتلت ضد المرتزقة الوحشيين على الجبهات الأمامية خلال حملات تحرير الحسكة والشدادي وتل تمر، وحافظت الرفيقة آذار على المعايير القتالية، بموقفها على الصعيد الأيديولوجي والعسكري على السواء، والتزمت بتأدية واجباتها حتى آخر لحظةٍ من حياتها.

وأصيبت الرفيقة آذار جودي في 27 تموز المنصرم، إثر حادثة تعرضت لها مع رفيقاتها؛ حسينة موسى محمد (آفاشين جودي)، وهبة عبد القادر بكر (هبة حسكة)، وبيريفان عبد الخلف (بيريفان حسكة) وأمينة نبو سليمان (دلار كوباني)، لتستشهد في 31 من الشهر ذاته على الرغم من جميع محاولات إنقاذها.

نقدم تعازينا لعائلة رفيقتنا ولشعبنا الوطني بأسره، ونؤكد في وحدات حماية المرأة على أننا ما زلنا على عهدنا في السير على خطا شهدائنا وشهيداتنا وتتويج وفائنا لهم بالحفاظ على مجتمعٍ يسوده الحرية والديمقراطية.

سجل الشهيدة كالتالي:

الاسم الحركي: آذار جودي

الاسم والكنية: شيرين علي

اسم الأم: ليلى

اسم الأب: عبد الباقي

مكان وتاريخ الولادة: 1985- الحسكة

مكان وتاريخ الاستشهاد: 31/07/2023 – الحسكة".

(ر)