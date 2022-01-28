أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ) بياناً حول مشاركة قواتها في إفشال الهجوم الذي شنه مرتزقة داعش الإرهابي على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، وجاء فيه:

"نحن بشخص رفيقتنا آواز عفرين نستذكر كل شهداء حملة مطرقة الشعوب ونعاهد بأننا سنفي بعهدنا لشهدائنا بضمان دولة حرة وتصعيد النضال في روج آفا.

تشن مرتزقة داعش الإرهابية منذ سنوات هجوماً على المرأة والشعوب بهدف إقامة دولة إسلامية، حيث أرادت مجدداً شن هجوم على حي غويران في مدينة الحسكة في 20 كانون الثاني، ونصبوا خيمة الظلام، ومما لا شك فيه أن الدولة التركية قامت بتمويل المرتزقة، وساعدتهم في شن هذا الهجوم، وليس من قبيل المصادفة أن الهجوم قد تم في ذكرى تحرير كوباني وإعلان الإدارة الذاتية، ولم يتم اختيار هذا التاريخ بمحض الصدفة، إلا أن وحدات حماية المرأة YPJ تمكنت من القضاء على داعش الإرهابي منذ بداية ظهوره، وخاضت نضالاً أسطورياً ضد هذه الهجمات على حي غويران في مدينة الحسكة".

أضاف البيان: " أن الدول المعنية لم تتحمل أي مسؤولية تجاه مواطنيها، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي موقف حاسم لحل هذه المشكلة الدولية، لذا على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية أطفال "أشبال الخلافة" الذين يتجاوز عددهم الـ 700".

لا يزال الخطر يحدق بالهول

تابع البيان "في الحقيقة هناك مخاطر من إحياء تنظيم داعش الإرهابي، رغم تمكنا من السيطرة على السجن والمرتزقة وتمكنا من سدّ الطريق أمام المجازر العالمية، إلا أن هذا لا يعني أن الخطر قد زال، كما أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية.

أكد البيان "لقد خاضت قواتنا وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي نضالاً كبيراً على مدى 7 أيام، وبالرغم من أن مرتزقة داعش الإرهابي هاجموا المدنيين بوحشية وداهموا منازل المدنيين بالقوة وجعلوا منهم دروعاً بشرية لهم، إلا أن قواتنا تمكنت من اتخاذ خطوات متقدمة بفضل يقظتها وتخطيطها، وأحبطت خططهم مرة أخرى في الذكرى السنوية لتحرير كوباني، دون أن يمس المدنيين أي أذى".

آواز عفرين سارت على خطا آرين ميركان وأفيستا خابور

أشار البيان "منذ تأسيس وحدات حماية المرأة وحتى اليوم كان نضال آواز في إطار ضمان أمن المرأة، الشعب والوطن، ومثل كل مرة أخذت مكانها في حملة مطرقة الشعوب في حي غويران بالحسكة بإصرار وعزيمة وبروح التضحية والفداء، وقامت بأداء واجبها على أكمل وجه، وفي حملة مطرقة الشعوب ارتقت آواز عفرين إحدى مقاتلات وحدات حماية المرأة إلى مرتبة الشهادة، بعد أن أدت واجباتها بروح المسؤولية وبشجاعة كبيرة، مثلما فعلت آرين ميركان في كوباني وأفيستا خابور في عفرين، وتمكنوا من ترك بصمتهم في الثورة بروح فدائية، وفي مدينة الحسكة سارت رفيقتنا آواز عفرين على خطا الشهداء وحاربت المرتزقة، كما حارب العديد من رفاقنا في هذه المرحلة وقاموا بواجباتهم وضحوا بأرواحهم من أجل الإنسانية جمعاء".

شدد البيان "نحن وحدات حماية المرأة في شخص القياديات الباسلات نعاهد بالسير على خطاهم وتحقيق آمالهم في تحرير الشعب والوطن، وسنكون مستعدين دوماً كدروع لحماية قيم هذه الثورة وإنجازاتها وسنكون العين الساهرة على أمن شعبها".

تابع البيان "نحن وحدات حماية المرأة نتقدم بالشكر لأهالي أحياء غويران، النشوة والزهور وجميع أهالي الحسكة الذين قاموا بتقديم المساعدة بروح فدائية في هذه الحملة، كما نتقدم بالشكر للنساء المشاركات في قوات حماية المجتمع اللواتي لعبن دوراً كبيراً في هذه الحملة، وقوات آساييش المرأة اللواتي قمن بواجباتهن على أكمل وجه"، مؤكداً "أن المرأة (الأم، البنت، المقاتلة) أمن الثورة والأرض والشعب".

(ف)