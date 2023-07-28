YPJ تكشف سجل 4 مقاتلات

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم، بياناً كتابياً أعلنت فيه استشهاد 4 مقاتلات.

وجاء في نص البيان الذي وصلتنا نسخة عنه التالي:

"مع انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا، اندفعت نساء المنطقة للانضمام إلى صفوف الحرية كالطوفان، والتففن حول نموذج المجتمع الديمقراطي، البيئي والذي يضمن حرية المرأة، ونظمت النساء الشجاعات أنفسهن تحت اسم وحدات حماية المرأة.

وأنارت نار الثورة التي قضت على ظلام العصر بقيادة المناضلات، خريطة حرية المجتمعات، إذ يخضن تحت لواء وحدات حماية المرأة نضالاً لا مثيل له في سبيل الحرية. ويتعزز النضال ضد مفهوم الهيمنة الذكورية يوماً بعد يوم، ومما لا شك فيه، أن العديد من الرفيقات قد ضحين بأرواحهن في سبيل هذه القضية.

وبذلت رفيقاتنا؛ حسينة موسى محمد (آفاشين جودي)، هبة عبد القادر بكر (هبة حسكة)، بيريفان عبد الخلف (بيريفان حسكة) وأمينة نبو (دلار كوباني) جهوداً لا مثيل لها في سبيل الحرية.

ترعرعت رفيقتنا آفاشين حسكة في كنف عائلةٍ وطنية ذات قيم حرة، وكانت هذه الحقيقة الملموسة للعائلة السبب في انضمام رفيقتنا آفاشين إلى وحدات الحماية في بداية تشكلها باسم (YXK). كما أصبحت بموقفها الريادي أول عضوة في وحدات حماية المرأة من الحسكة، وهي إحدى المقاتلات اللواتي حاربن بشجاعة خلال جميع حملات التحرير، وبذلت جهداً لا مثيل له في تحرير كل شبرٍ من أراضي شمال وشرق سوريا، وحاربت على جميع الجبهات دون أن تفكر بنفسها ولو للحظة وقاتلت ضد ظلام داعش في الحسكة وتل تمر ودير الزور بشجاعة، وأصبحت الرفيقة آفاشين داخل صفوف وحدات حماية المرأة، رمزاً للوفاء والإخلاص لأرض الوطن.

كانت رفيقتنا هبة حسكة تعتبر نفسها مسؤولة عن جميع الأعمال التنظيمية، فقد قامت أسرتها بتربية جميع أبنائها وبناتها على الحس الوطني، ولهذا انضم شقيقها أيضاً إلى صفوف الحرية بهذا الوعي. كما أوصل الوفاء للشهداء الرفيقة هبة إلى صفوف الحرية، وعززت الرفيقة هبة بروح الرفاقية في قلبها، شغف الثورة ضمن صفوف الحرية دائماً.

وترعرت الرفيقة بيريفان حسكة أيضاً في كنف أسرةٍ وطنية وتوجهت للانضمام إلى صفوف الحرية بعد استشهاد شقيقها، وأصبحت الرفيقة بيريفان بطاقتها المتدفقة مصدر حماس وشغف لدى زميلاتها. كما كانت تعرف بين رفيقاتها بعملها الجاد والدؤوب، وتجسد وفاء الرفيقة بيريفان للشهداء في كل لحظةٍ من حياتها من خلال موقفها المخلص.

تجسد إخلاص ووفاء الرفيقة دلار كوباني في حبها للوطن، لذلك كانت تناضل في سبيل الحرية بمحبة عظيمة، نشأت الرفيقة دلار على الحس الوطني، وقد سارت بعد انضمام شقيقتها إلى صفوف الحرية، في درب حرية الوطن وأصبحت واحدة من النساء المناضلات. وعُرفت في صفوف الحرية بموقفها المنتفض والمقاوم والصادق، وأصبحت بموقفها الشجاع هذا مقاتلة وفية لقضية الحرية.

تبنّت رفيقاتنا، حسينة موسى محمد (آفاشين جودي)، وهبة عبد القادر بكر (هبة حسكة)، وبيريفان عبد الخلف (بيريفان حسكة) وأمينة نبو (دلار كوباني) مبادئ الحرية وقيمها بروح فدائية عظيمة وأدين جميع واجباتهن ومهامهن الثورية داخل صفوف الثورة بشجاعة.

وارتقين إلى مرتبة الشهادة في 27 تموز الجاري، إثر حادثةٍ تعرضن لها وهن يؤدين مهامهن الثورية، ونحن نقدم تعازينا لذوي شهيداتنا ولشعبنا الوطني بأسره.

ونعاهد في وحدات حماية المرأة بمواصلة نضالنا في سبيل تحقيق أحلام وأمنيات رفيقاتنا الشهيدات حتى النهاية، فالوفاء لشهدائنا وشهيداتنا يتجسد بتعزيز النضال يوماً بعد يوم".

سجلات الشهيدات كالتالي:

الاسم الحركي: آفاشين حسكة

الاسم والنسبة: حسينة موسى محمد

الأم: زكية

الأب: موسى

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – 1987

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 27 – 7 – 2023

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الاسم الحركي: هبة حسكة

الاسم والنسبة: هبة عبد القادر بكر

الأم: فاطمة

الأب: عبد القادر

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – 2003

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 27 – 7 - 2023

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الاسم الحركي: بيريفان حسكة

الاسم والنسبة: بيريفان عبد الخلف

الأم: فتحية

الأب: عبدي

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – 1995

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 27 – 7 - 2023

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الاسم الحركي: دلار كوباني

الاسم والنسبة: أمينة نبو سليمان

الأم: فاطمة

الأب: نبو

مكان وتاريخ الولادة: كوباني

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 27 – 7 – 2023".

(ر)