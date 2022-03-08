YPJ تحتفل بيوم المرأة العالمي بعرض عسكري في الحسكة

احتفالا باليوم العالمي للمرأة المصادف 8 آذار، نظمت قيادة وحدات حماية المرأة في شمال وشرق سوريا اليوم، عرض عسكريا واحتفالا في مدينة الحسكة ضم المئات من القوات.

وشارك في الاحتفال العشرات من أمهات الشهداء وممثلات عن مؤتمر ستار ومؤسسات الإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة إلى جانب قيادات وحدات حماية المرأة YPJ في مقدمتهم عضوة القيادة العامة نوروز أحمد، والرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور العسكري ليلوى العبدالله.

وبدأت الاحتفالية بتجمع المئات من المقاتلات في وحدات حماية المرأة في مركز قيادة الوحدات بالميلبية، وتوجهت الوحدات عبر رتل من السيارات والاليات العسكرية والمصفحات المزينة بأعلام وحدات حماية المرأة باتجاه مدينة الحسكة.

وعقب استعراض الوحدات في مدينة الحسكة، توقفت الوحدات في مركز سردم الثقافي في المدينة، ليتحول إلى عرض عسكري واحتفال فني.

وتخلل الحفل عقب العرض العسكري تحدث القيادية في وحدات حماية المرأة والرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور العسكري ليلوى العبد الله، هنأت في بدايتها المقاتلات بهذه المناسبة وكذلك امهات الشهداء وزوجات واخوات الشهداء.

واكدت ليلوى العبدالله على استمرار نضال المرأة في شمال وشرق سوريا ضد الاستبداد والاستمرار في العمل لتحقيق الانتصارات على مختلف الصعد السياسية، الاجتماعية وفي مقدمتها العسكرية.

وعاهدت خلال حديثها مواصلة تنظيم صفوفهن وتطوير قدراتهن العسكرية، للذود عن المنطقة في اطار الدفاع المشروع، والحد من اعادت استعباد المرأة، والعمل على تحرير المناطق المحتلة، داعية النساء في العالم توحيد الجهود والصفوف لحماية المرأة ولاستعادة دورها الريادي لقيادة المجتمع.

وانتهى الحفل بتقديم فرق من وحدات حماية المرأة لبعض الفقرات الفنية من غناء ودبكات الى جانب اغان قدمتها فرق غنائية تابعة لمركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة.

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ANHA