YPJ تهنئ الذكرى السنوية لتأسيسها وتدعو إلى تصعيد النضال

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً كتابياً بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 9 لتأسيسها.

وجاء في نص البيان:

"بمناسبة الرابع من نيسان ذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة نهنئ القائد آبو، وجميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية، جميع المقاتلات وجميع المناضلات من أجل الحرية. باسم وحدات حماية المرأة نستذكر الشهداء الذين أسسوا الثورة بأرواحهم وأصبحوا رمزا لجيش وحدات حماية المرأة، من أمثال الرفيقات سلافا، وبيريفان، وجاندا، ووارشين، وريفان، وآرين وآفستا وسوسن بيرهات. وكذلك رفيقاتنا الأمميات آنا كامبل، إيفانا هوفمان، جرن غونيش، زيلان عرب و ساريا أوزغور اللواتي التزمن بفلسفة القائد آبو للحرية بكل إخلاص وضحين بأرواحهن من أجل المرأة الحرة وثورة روج آفا. كما نستذكر أيضاً ​​رفيقاتنا الأسيرات لدى مرتزقة الدولة التركية المحتلة، ونهنئهن بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس وحدات حماية المرأة. ونقول إن نضالنا وصل إلى يومنا هذا بفضل كفاحهم. إن تأسيس وحدات حماية المرأة هو صفحة حياة جديدة من أجل حرية جميع النساء في العالم.

إن تنظيم وحدات حماية المرأة وريادته ووصولاً إلى بناء جيش، تم بفضل توجيهات القائد آبو، وهي ذات أهمية كبيرة لنساء المنطقة للدفاع عن أرضهن، وهوية المرأة الحرة. إن ظهور وتأسيس وحدات حماية المرأة أنعش الآمال في مستقبل حر لجميع النساء والشعوب في المنطقة. قاتلت وحدات حماية المرأة من أجل الحرية في جميع ميادين النضال، وخاضت مقاومة لا مثيل لها. الكفاح الذي بذلته وحدات حماية المرأة على مدى سنوات في روج آفا وشمال وشرق سوريا مصدر أمل في تحقيق النصر لجميع النساء والشعوب في المنطقة والشرق الأوسط والعالم. لقد صعدت وحدات حماية المرأة ثورتها على مدى 9 سنوات على أسس الأمة الديمقراطية والبيئة وتحرير المرأة وإيديولوجية الحرية، وتدافع عن ثورتها في إطار الدفاع المشروع.

مما لا شك فإن ذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة في الـ 4 من نيسان ينطوي على مغزى وأهمية كبيرة، حيث تزامن إعلان التأسيس مع ذكرى ميلاد القائد آبو. إن يوم ميلاد القائد آبو يعتبر يوم تحقيق الهوية والثقافية والوجود والحقيقة بالنسبة للباحثين عن الحرية، حيث تحولت أفكار القائد آبو اليوم إلى بوصلة نهتدي بها إلى الحرية. وبالنسبة لنا في وحدات حماية المرأة وبالنسبة لجميع المطالبين بالحرية فإن فلسفة الحرية بمثابة عنوان لمسيرتنا.

ثورتنا التي وصلت إلى يومنا هذا عبر نضال ومقاومة أسطورية، ستستمر من اليوم فصاعداً بنفس الروح، سوف نحرر أرضنا من المحتلين، وسنصعد ثورتنا. وعلى هذا الأساس، ومن أجل تصعيد ثورة روج آفا التي تجد فيها جميع النساء العالم آمالهن، ومن أجل تحقيق الاعتراف بكيان روج آفا، وتوسيع حلقة الحرية، فإننا ندعو جميع النساء المناضلات من أجل الحرية، وجميع الأحرار للنضال معاً من أجل ثورة الإنسانية".

(ك)