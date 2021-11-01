YPJ تدعو العالم الحر لدعم مقاومة كوباني بروح الأول من تشرين الثاني

وأكدت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، خلال بيان، نشرته بمناسبة الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، أن دولة الاحتلال التركي ما تزال ترفض الاعتراف بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في كوباني.

وذكرت أن مرتزقة داعش هاجموا مدينة كوباني عام 2014 بدعم من الدولة التركية؛ بهدف تدمير مكاسب الشعب الكردي وقالت: "لكنهم نسوا أن الشعب الكردي في كوباني قد تسلّح بالفكر الحر الذي رسخه القائد عبد الله أوجلان، وإن فتيات وفتيان كوباني ناضلوا ضد وحشية تنظيم داعش الإرهابي بإرادة صلبة وإيمان عظيم".

وأشارت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة في بيانها، إلى أن الشعب الكردي قد أظهر وحدة في كوباني وأن المشاعر الإنسانية اتحدت ضد القوى الحاكمة والمحتلة.

داعش هاجم كوباني بوحشية

وتابعت: "وقف الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان مع مقاومة كوباني واتحد مع مقاتلي وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة جنباً إلى جنب، وسطر ملحمة بطولية للدفاع عن مقدسات هذه المدينة".

وزادت قائلة: "هاجم تنظيم داعش الإرهابي مدينة كوباني بوحشية لم يشهد لها تاريخ البشرية، آملاً في الوصول إلى هدفه القذر في احتلال كوباني؛ حيث كان أردوغان أب الإرهابيين، يدّعي آماله في انهيار كوباني، ويقول "كوباني ستنهار خلال لحظات"، إلا أن مقاتلينا ومقاتلاتنا في وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة والمقاتلين الأمميين تصدوا لهذه الهجمات بروح فدائية، وأظهرت الشعوب الداعية إلى الديمقراطية والحرية خلال دعمها لمقاومة كوباني أنها لن تسمح للقوى الظلامية باحتلال شبر من أرض كوباني".

المقاتلون خاضوا مقاومة أسطورية في كوباني

ولفتت القيادة العامة للوحدات في بيانها، إلى المقاومة الأسطورية في كوباني، وقالت: "خاض المقاتلون والمقاتلات في وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة بقيادة كل من القياديين ريفان وأوزكور وكلهات وهردم وفيان بيمان وزهرة بنابر وسيبل بولوت، نضالاً أسطورياً لا مثيل له، وكان يؤكدون في كل لحظة من لحظات الحرب والمقاومة أنهم سيضحون بأرواحهم فداء لشعبهم وأنهم لن يسمحوا للعدو بتدنيس أرضهم المقدسة".

الاحتلال التركي لا يزال يرفض هزيمة داعش

مضيفة أن "كوباني هي مدينة المقاومة والشعب التواق للحرية، ودولة الاحتلال التركي ما تزال ترفض هزيمتها، لهذا تستمر في سياسات الحرب الخاصة التي تنتهجها وهجماتها على مدينة كوباني ومناطق روج آفا بشكل عام؛ لكن شعب كوباني المناضل مصمم على موقفه في الوقوف إلى جانب أبنائهم المقاتلين ضد جميع الخطط القذرة التي تنفذها دولة الاحتلال التركي لاحتلال أرضهم كما فعلوا سابقاً أثناء مقاومة كوباني المقدسة، لقد سقت نساء ميزوبوتاميا بدمائهن كل شبر من أحياء وشوارع كوباني، واليوم الآلاف من مقاتلي وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة يسيرون على درب أولئك الأبطال والبطلات، لهذا لن تتحقق آمال وطموحات المحتلين في احتلال أرضنا".

من الضروري اليوم دعم مقاومة كوباني وروج آفا

واختتمت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بيانها بالقول: "نهنئ مرة أخرى البشرية جمعاء بمناسبة حلول 1 تشرين الثاني اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني، وندعو جميع الشعوب التواقة للحرية إلى أنه حان وقت الوقوف في وجه الاحتلال التركي والنضال بروح 1 تشرين الثاني اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني؛ من الضروري اليوم دعم مقاومة كوباني وروج آفا بروح الكرامة الإنسانية، كما فعلت جميع القوى العالمية عندما اتحدت ضد همجية تنظيم داعش الإرهابي ووقفت في وجه قوى الظلام وأنقذت البشرية من هذا الظلام. وفي الختام نقول إن روح المقاومة في كوباني سيجلب الحرية لجميع الشعوب المضطهدة".

(س ر)