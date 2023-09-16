YPJ تعلن استشهاد قيادية واثنتين من مقاتلاتها

أعلن المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة YPJ، عن استشهاد عضوة قيادة مجلس وحدات حماية المرأة العسكري وعضوة قيادة مجلس منبج العسكري، شرفين سردار، والمقاتلتين في الوحدات نوجان أوجلان، وجاندا جودي.

ونوّه المركز أن رفيقاتهم استشهدن في القصف التركي يوم أمس على مدينة منبج.

وذكر مجلس منبج العسكري مساء أمس، عبر بيان، أن مسيّرة للاحتلال التركي استهدفت سيارة تابعة للمجلس على طريق قرية الحطّابات في الريف الجنوبي لمدينة منبج.

ووفقاً للمركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة YPJ، سجل الشهداء الـ 3 كالتالي:

الاسم الحركي: شرفين سردار

الاسم الحقيقي: إيمان محمود درويش

اسم الأم: دلشا

اسم الأب: محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج – 15 أيلول 2023

الاسم الحركي: جاندا جودي

الاسم الحقيقي: سارا محمد عبدي

اسم الأم: شمسا

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج – 15 أيلول 2023

الاسم الحركي: نوجان أوجلان

الاسم الحقيقي: شيلان محمد أحمد

اسم الأم: سهام

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج – 15 أيلول 2023

(أ م)