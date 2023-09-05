YPJ تعلن عن سجل الشهيدة روجنا عكيد

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة، بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه استشهاد إحدى مقاتلاتها، وكشف عن سجلها.

بيان المركز الإعلامي قال: "اتخذت روجنا مكاناً لها في العديد من الساحات وناضلت من أجل حرية وطنها، ومع بدء هجمات الاحتلال التركي على روج آفا، قررت التوجه من الجبال الحرة نحو كوباني، وحاربت حتى النهاية بشجاعة وبسالة ورفعت صوت الانتقام لأجل صرخات النساء والأطفال والشيوخ ".

وتابع البيان: "رفيقتنا روجنا وفي بداية الثورة وبكافة مراحلها وبعملها في العديد من المجالات، ومع مقاومتها ونموذجها القيادي، باتت قدوة ومصدراً للقوة لرفيقات دربها"

وأشار: "العدو الذي لم يشبع ولو لمرة من إراقة دماء أبناء وبنات هذه الأرض واستمر بهجماته الوحشية، ولأنه يعلم أن الثورة تقودها النساء وهن الرياديات فيها زاد من وحشيته وكثف من هجماته، واستشهدت على إثر هجوم جوي للاحتلال التركي في 2 أيلول 2023 رفيقتنا روجنا عكيد" .

وحدات حماية المرأة تقدمت بالعزاء لذوي ورفاق ورفيقات درب الشهيدة روجنا: "نحن كرفيقات القيادية ورفيقتنا روجنا عكيد نؤكد أننا سنبقى على عهدنا على الانتقام والوصول إلى وطن حر وآمن".

(سـ)