YPG: مقتل 4 جنود أتراك و9 مرتزقة

وكشف المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب تفاصيل العمليتين في بيان كتابي أصدره اليوم، أرفقه بمقطع مصور للعمليتين.

وجاء في نص البيان ما يلي:

" يواصل جيش الاحتلال التركي شنّ هجماته العنيفة على مناطقنا. ويتمّ في معظم هذه الهجمات استهداف شعبنا مما يسفر عن استشهاد وإصابة المدنيين. كما تكبّد هذه الهجمات أهلنا خسائر ماديّة أيضاً. إذ لا يعترف الجيش التركي في هجماته بأي قواعد للحرب. وفي مواجهة هذه الهجمات الوحشيّة، نقوم بالدفاع عن شعبنا ومنجزاته في جميع الظروف والشروط في سياق الدفاع المشروع.

وفي هذا السياق، تمّ تنفيذ عمليات ردعٍ ضدّ هجمات جيش الاحتلال التركي، في المناطق المحتلّة في الـ 23 والـ 27 من شهر تشرين الأول الجاري. وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي و9 مرتزقة. إضافةً إلى تدمير سيارة، سلاح A-4 وسلاح قاذف للقنابل.

هذا وستستمر قواتنا بتنفيذ عمليات الردع في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي".

(م)

(ر)