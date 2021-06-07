YPG: القضاء على خلية لداعش تلقت التدريبات على يد الاستخبارات التركية

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً بهذا الخصوص، أشار فيه إلى أن هذه الخلية تم تكليفها بخلق التوتر وضرب حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي وقت كانت الخلية تتحضر لتنفيذ الهجمات تم إحباطها والقضاء عليها.

وجاء في نص البيان:

في إطار نضال قواتنا ضد خلايا داعش النائمة، تمكنت قواتنا من تحديد خلية تم دعمها وتدريبها على يد الاستخبارات التركية، وأعضاء هذه الخلية ذهبوا عام 2017 إلى تركيا وتلقوا التدريبات في مدينتي أنقرة وروها من قبل الاستخبارات التركية، وبعد الاحتلال التركي لسري كانيه وكري سبي تم إرسالهم إلى روج آفا، ويجمعون المعلومات منذ مدة طويلة عن مؤسسات الإدارة الذاتية".

وأضاف البيان:" هذه الخلية تم إعدادها لخلق التوتر وضرب حالة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية".

وأردف البيان: "وبتاريخ 5 حزيران وبعد جمع كافة المعلومات الاستخباراتية حول هذه الخلية، أطلقت قواتنا عملية نوعية ضد هذه الخلية الموجودة في منطقة الشدادي، وتم استهداف الخلية أثناء استعداداتها لشن الهجمات في المنطقة، وبنتيجة العملية قتل 5 من عناصر الخلية".

وبحسب البيان فإن أسماء عناصر الخلية الذين قتلوا كالتالي:

رعد محمد خالد من العراق

رامي حمدون خضر من مدينة حلب السورية

أحمد محمود فاتح من العراق

أبو خطاب من العراق

حمود حميد محمد من سوريا".

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ANHA