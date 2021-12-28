YPG تنشئ حديقة أطفال شهداء عفرين وبداخلها مُجسم قلعة نبي هوري

لقلعة نبي هوري (شمال شرق مدينة عفرين 45كم) عدة مسميات، فقد كان يُطلق عليها قديماً باليونانية اسم "سيروس" " نسبة للملك الفارسي كورش أو قورش فيما بعد لُقِبَ باسم "أجيابولس" أي مدينة القديسين كوزما ودميانوس أما التسمية الحالية فهي "نبي هوري" أو "قلعة النبي هوري".

بتاريخ الـ 20 من كانون الثاني/ يناير عام 2018أعلنت دولة الاحتلال التركي شن هجوم على مقاطعة عفرين، وبتاريخ الـ 18من آذار من العام نفسه احتلت المقاطعة بعد أن أبدى المقاتلون والمقاتلات مقاومة على مدار 58 يوماً، كبدوا فيها الدولة التركية خسائر فادحة.

تدمير الآثار..

استولى مرتزقة الاحتلال التركي على موقع نبي هوري في ناحية شرا في مقاطعة عفرين ونهبوا ودمروا الآثار وحولوه إلى مسجد لنشر الفكر المتطرف، مدعيين أنها إرث العثمانيين ليشرعنوا أعمالهم التخريبية.

أمام ما يمارسه مرتزقة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين من جرائم بحق الطبيعة والأهالي على حد سواء ومنها عمليات التغيير الديمغرافي الرامية إلى إبادة ثقافة وتراث أهالي المقاطعة، تقوم وحدات حماية الشعب والمرأة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بالرد على سياسات الإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي.

تعمل وحدات حماية الشعب والمرأة على إنشاء حديقة في منطقة الشقيف في حلب في خطوة تهدف بالأساس إلى حماية تاريخ المنطقة.

تضم الحديقة، المزمع الانتهاء من أعمال إنشاءها بعد شهر، مجسماً لقلعة نبي هوري وجسراً على شكل الجسر الروماني الكائن في موقع نبي هوري في مقاطعة عفرين بالإضافة إلى أكواخ للحيوانات الأليفة، إلى جانب مراجيح للأطفال كما زُرِعت فيها الأشجار والأزهار.

أهداف بناء الحديقة

المقاتل في وحدات حماية الشعب، يوسف يوسف يقول "بدأنا بإنشاء هذه الحديقة في حي المقاومة، حي الشهداء، لنقل تراث وثقافة عفرين المحتلة إلى هذا الحي ويقول "تخدع الدولة التركية نفسها بأنها استطاعت أن تبعدنا عن ثقافتنا وتراثنا، لكنها مخطئة، نحن نبذل مجهوداً كبيراً في الحي لِنُذكِر الأهالي بثقافتهم وتراثهم ونحميها من الزوال".

نخلق من العدم الوجود

وأضاف "تركيا تسعى جاهدة إلى إبادتنا وصهر كياننا من خلال احتلال مناطقنا ونهب ثرواتنا وإحداث تغيير ديمغرافي في مناطقنا لتشوه تاريخنا، لكن نحن نخلق من العدم الوجود، وأينما اتجهنا ستبقى عفرين في قلوبنا وأذهاننا ولن ننساها مطلقاً كما تعتقد تركيا".

في كل مكان عفرين..

أما في قامشلو فقد عمل مصمم في أعمال البناء والديكور، عبد الرحمن حسين على بناء مجسم مشابه لقلعة النبي هوري وسط دوار الفلاحين في مدينة قامشلو، وذلك تجسيداً لحضارة وأصالة عفرين الكردية وتخليداً لمقاومة العصر.

(ف)

ANHA