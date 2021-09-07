YPG تنفي أي صلة لها بالتفجير الذي ضرب عفرين في الـ 5 من أيلول الجاري

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً بصدد التفجير الذي ضرب مدينة عفرين المحتلة في الـ 5 من شهر أيلول الجاري.

البيان ذكر أن "الدولة التركية ومرتزقتها يرتكبون يومياً المزيد من الاعتداءات والمجازر في عفرين، تضاف إلى جملة انتهاكاتها اللاإنسانية".

وأضاف: "فمن جهة يقوم الاحتلال بتغيير التركيبة السكانية في المنطقة، ومن جهة أخرى يعملون على تدمير الطبيعة ويرتكبون يومياً المزيد من مجازر الإبادة. المجموعات المرتزقة التي تشارك في هذا الاحتلال تتقاتل فيما بينها بشكل يومي، كما يفرضون مختلف أشكال القمع والاضطهاد على أهالي المنطقة. كل من لا يستسلم للاحتلال مصيره القتل.

تسعى دول الاحتلال والمجموعات المرتزقة إلى اتهام قواتنا بالهجمات والمجازر التي يرتكبونها".

البيان نفى أي صلة لوحدات حماية الشعب بالتفجير الذي ضرب عفرين الأسبوع الجاري: "بتاريخ الـ 5 من أيلول حدث تفجير في مدينة عفرين. وعمدت وزارة دفاع دولة الاحتلال التركية إلى اتهام قواتنا بهذا التفجير. إن مزاعم دولة الاحتلال التركية كاذبة. وأن مثل هذه التصريحات والمزاعم هي عبارة عن حرب نفسية".

وحدات حماية الشعب دعت "أبناء شعبنا والرأي العام العالمي إلى عدم الثقة بتصريحات دولة الاحتلال".

وضرب انفجار مركز مدينة عفرين في الـ 5 من أيلول الجاري أسفر عن فقدان شخص وإصابة 4 آخرين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ك)