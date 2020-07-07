YPG تكشفُ عن سجلّ الشّهيد عمر شيخو

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشّعب بياناً إلى الرأي العام كشف فيها سجل مقاتل استُشهد بتاريخ 5 تموز في مدينة الحسكة، إثر صراعه مع المرض، ونص البيان:

"ولد المقاتل عمر شيخو في مدينة عفرين ضمن عائلة وطنية. آمن بصدق في نضال شعبنا ومقاومته على أساس الحرية والوحدة، ووقف بحزم ضدّ جميع أشكال التخلّف حتى النهاية.

سجلّ الشّهيد بحسب البيان هو:

الاسم الحقيقي: عمر شيخو

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: حسن

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة/ 5 تموز 2020

بشخص الشهيد عمر شيخو نستذكر جميع الشّهداء بالامتنان والاحترام، ونتقدّم بالتّعازي لذويه وشعبنا".

(س و)