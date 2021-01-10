YPG تكشف سجلات 8 مقاتلين استشهدوا في تواريخ مختلفة

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً كتابياً، كشف فيه أسماء 8 من مقاتليها ممن استشهدوا خلال تواريخ مختلفة.

وذكر البيان أن المقاتلين أحمد الحسن، أحمد خدرو، شعبان إبراهيم، علي الهلو، محمد علي البشار، مصطفى محمود وبشار قاسم استشهدوا خلال تصديهم لهجمات مرتزقة داعش في ريف حلب عام 2014.

فيما استشهد المقاتل كاروان عفرين في الثاني من شهر كانون الثاني الجاري جراء حادث سير.

وسجلات الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: كاروان عفرين

الاسم والكنية: همني إحساني

اسم الأم: هاجر

اسم الأب: كاوا

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب02 كانون الثاني 2021.

الاسم والكنية: أحمد الحسن

اسم الأم: نورية

اسم الأب: زكريا

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف حلب2014

الاسم والكنية: أحمد خضرو

اسم الأم: مليحة

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف حلب2014

الاسم والكنية: شعبان إبراهيم

اسم الأم: عيوش

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف حلب2014

الاسم والكنية: علي الهلو

اسم الأم: بهية

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف حلب2014

الاسم والكنية: محمد علي البشار

اسم الأم: مريم

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف حلب2014



الاسم والكنية: مصطفى محمود

اسم الأم: زينو

اسم الأب: وليد

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف حلب2014

الاسم والكنية: بشار قاسم

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف حلب2014