YPG تكشف سجل مقاتل استشهد في قصف مسيرة تركية

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل المقاتل جوان أوسو الذي استشهد في قصف مسيرة تركية في مدينة قامشلو. جاء في نصه:

"استهدفت مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في الـ 14 من حزيران الجاري، سيارة على الطريق الواصل بين قامشلو وتربه سبيه، ما أسفر عن استشهاد مقاتلنا جوان أوسو وشخصَين وطنيين. وكان رفيقنا جوان في طريقه إلى منزله لقضاء عطلة.

لقد كشفت الهجمات الجوية الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وجهها الحقيقي وهدفها في احتلال المنطقة مرة أخرى، وفي المقابل يشهد التاريخ على أننا لم نقف في وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية وبصفتنا نمثل أهالي المنطقة، مكتوفي الأيدي حيال الهجمات الاحتلالية أو نلتزم الصمت حيالها يوماً. فالمقاومة التي خضناها ضد المرتزقة الذين تدعمهم دولة الاحتلال التركي بين عامي 2013 و2016 والمقاومة التي خضناها ضد دولة الاحتلال التركي نفسها في عفرين وسري كانيه وباقي المناطق المحتلة حاضرة في أذهاننا ولا يمكن أن تُنسى. وأبطال هذه المقاومات هم أهلنا الوطنيون وأبناؤهم الخالدون. ويُمثل شعبنا بأسره كباراً وصغاراً، نساء ورجالاً الجزء الأهم لهذه المقاومة، ويعزز كل واحدٍ منا هذه المقاومة برباطٍ متين، ورفيقنا جوان هو الذي ربط آخر حلقة لمقاومتنا.

وكان رفيقنا جوان منذ طفولته شاهداً على العديد من الهجمات الاحتلالية وعمليات المقاومة في مدينة سري كانيه التي تعرضت للعديد من الهجمات الاحتلالية منذ انطلاق ثورتنا، وكانت ساحة للمقاومة، وفي النهاية عندما احتُلت المدينة عام 2019، أُجبر رفيقنا على النزوح مع أسرته إلى باقي المدن لأنه كان يدرك الأهداف الحقيقية للمحتلين. وعندما بلغ سن الرشد، شعر بالمسؤولية تجاه وطنه وشعبه من خلال حس الوطنية التي استمدها من أسرته. وقرر الرفيق جوان الذي كانت أمنيته الأولى العودة إلى مدينته، الانخراط في حربنا ومقاومتنا ضد المحتلين. كان الرفيق جوان فتياً كاسمه، كما كان متواضعاً وبسيطاً ومضحياً في الحياة. وسعى إلى تعلم المزيد من خلال تجربة الحياة، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير نفسه من أجل المستقبل، لكن وللأسف لم تكتمل أحلامه بسبب استشهاده. وستكون أحلام وذكريات رفيقنا جوان حاضرةً كقائدٍ في نضالنا العنيف ضد المحتلين. ونجدد في شخصه الوعد الذي قطعناه لجميع شهدائنا الأبطال.

ونقدم تعازينا لعائلة الشهيد جوان ولشعبنا الوطني بأسره.

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جوان أوسو

الاسم والكنية: أكرم أوسو

اسم الأم: شهناز

اسم الأب: أكرم

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو/ 14 حزيران 2023

(ر)