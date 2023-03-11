YPG تكشف سجّل مقاتل استشهد في حلب

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم السبت، بياناً للرأي العام، كشفت فيه سجل المقاتل، محمد دادا الذي استشهد في مدينة حلب؛ إثر مرض عضال، جاء في نصه:

"كان رفيقنا محمد دادا الذي كان يؤدّي واجباته ومهامه في مدينة حلب، يصارع منذ فترة مرض السرطان، وكان يتلقّى العلاج تحت إشراف الأطباء، إلا أن مرضه تفاقم؛ ليستشهد على إثره 9 آذار الجاري.

إن أي شخص في روج آفايي كردستان، من مدنها إلى نواحيها ومن قراها إلى مزارعها، ومن عمر 7 وحتى 70 عاماً، لا يتأثّر بفكر وأيديولوجيّة القائد آبو ولا يعيش وفقاً لهذا الفكر وهذه الفلسفة يُعدّ ضعيفاً جدّاً.

ورفيقنا محمد الذي وُلد في قرية قطمة التابعة لناحية شرا في عفرين، هو أحد أولئك الوطنيين الذين نظّموا أنفسهم وفقاً لأيديولوجية القائد آبو، ومع انطلاق ثورة روج آفا، شارك في أعمال تنظيم المجتمع بنشاطٍ أكبر، والتحق أيضاً أحد أبنائه بصفوف وحدات حماية الشعب وشارك في حملة تحرير الشهباء عام 2016 واستشهد خلالها، وبعد استشهاد ابنه عزّز الرفيق محمد قراره النضالي.

وقد أدّى واجبه الوطني خلال هجمات دولة الاحتلال التركي على عفرين ولم يلتزم الصمت حيالها، وبهدف تصعيد النضال والانتقام للشهداء، قرّر عام 2019، أن يكون مقاتلاً يدافع عن شعبه وانضمّ إلى صفوف قواتنا. وكانت رغبة العودة إلى عفرين حيّةً في قلبه وكان يتصرّف لتحقيق هذا حتّى آخر لحظة من حياته.

نحن وبصفتنا رفاق الشهيد محمد، نجدّد عهدنا لجميع الشهداء بأنّنا سنناضل حتّى تحقيق جميع أهدافهم وأحلامهم وأمنياتهم وحتّى بناء وطنٍ حرّ ودائم. ونقدّم تعازينا لعائلة شهيدنا ولشعبنا الوطني بأسره.

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم والكنية: محمد دادا

اسم الأم: خانم

اسم الأب: نوري

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب/ 9 آذار 2023"

(ل م)