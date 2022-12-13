YPG تكشف هوية أحد مقاتليها استشهد جراء مرض عضال

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً أعلنت فيه استشهاد المقاتل عبد الرحمن كيلو الاسم الحركي قهرمان شيه جراء مرض عضال.

وذكر البيان أن المقاتل قهرمان شيه هو من مواليد ناحية شيه في عفرين عام 1980، انضم إلى وحدات حماية الشعب في حلب بعد احتلال عفرين "وناضل ضد كل أشكال الإبادة الثقافية والجسدية".

واستذكرت وحدات حماية الشعب في بيانها الشهيد قهرمان شيه وكل شهداء الحرية، كما توجهت بالعزاء لذوي الشهيد ولجميع الوطنيين، وجددت العهد بمواصلة النضال على نهجهم حتى تحقيق النصر.

سجل الشهيد قهرمان شيه بحسب البيان:

الاسم الحركي: قهرمان شيه.

الاسم والكنية: عبد الرحمن كيلو.

اسم الأم: صالحة.

اسم الأب: حسين.

مكان وتاريخ الاستشهاد: حلب / 12 كانون الأول 2022

(ك)