YPG تكشف هويات الشهداء الذين وريوا الثرى في المزار الذي تم تخريبه على يد الاحتلال التركي في عفرين

كشفت وحدات حماية الشعب عن هويات مقاتليها ممن وريوا الثرى في المقبرة التي تعرضت للنبش والتخريب على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.
خبر 2021-07-24T18:50:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب بياناً كشف فيه عن هويات مقاتليها ممن وريوا الثرى في المقبرة التي تعرضت للنبش والتخريب على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.

وجاء في نص البيان:

تحتل دولة الاحتلال التركية عفرين منذ ثلاثة أعوام. وترتكب دولة الاحتلال التركية في المناطق المحتلة مختلف أشكال الانتهاكات اللاإنسانية أمام أنظار العالم أجمع، وتعمل على تغيير ديمغرافية تلك المناطق وتدمير طبيعتها. وأقدمت في الفترة الأخيرة بشكل لا إنساني على تخريب وتدمير أضرحة شهدائنا الذين هم قيمنا العليا. حيث عمدت بتاريخ الـ 14 – 15 من تموز إلى نبش أضرحة الشهداء بواسطة الآليات وإخراج رفات شهداء المقاومة من الأضرحة.

وعمدت دولة الاحتلال التركية إلى استخراج رفات 71 من مقاتلينا ومن الأهالي المدنيين الذي أبدوا مقاومة عظيمة ضد جميع أشكال هجمات الدولة التركية، من المزار الذي دفنوا فيه. وحاول الاحتلال التركي استغلال هذا الحدث في حربه الخاصة بذريعة العثور على مقبرة جماعية.

وضم هذا المزار رفات عدد من الشهداء ممن تم تأكيد هوياتهم، وهم 14 من مقاتلي وحدات حماية الشعب، 12 مقاتلة من وحدات حماية المرأة، 5 من أعضاء قوات الأسايش، 3 من مقاتلي جبهة الأكراد، ومقاتل من قوات الدفاع الذاتي، 4 مدنيين. فيما تعود باقي الأضرحة إلى مقاتلين ومدنيين ارتقوا إلى مرتبة الشهادة دون تأكيد هوياتهم.

وسبق أن تم الكشف عن أسماء مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة ممن وريوا الثرى في هذا المزار للرأي العام. والواجب المقدس يفرض علينا إعادة نشر أسماء الشهداء مرة أخرى.  ولأن ما تم بحق رفات شهدائنا يعتبر أمراً لا تقبله كل الأعراف والأديان والقيم الإنسانية، فإننا نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الانتهاكات.

حتى الآن أقدم الاحتلال التركي على تدمير وتخريب كل من مزار الشهيد سيدو، ومزار الشهيد رفيق ومزار الشهيدة افستا. لا يمكن لأحد السكوت عن هذه الممارسات. إن الصمت إزاء هذه الانتهاكات يعني الاستكانة والخنوع. ونحن على ثقة أن شعوب روج آفا وشمال وشرق سوريا، وكذلك جميع شعوب العالم سوف تبدأ بالتحرك ضد الممارسات اللاإنسانية التي تنتهجها الدولة التركية.

سجلات رفاقنا الشهداء الذي وريوا الثرى في المزار المذكور منذ عام 2018 هي كالتالي:

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الاسم الحركي: آندوك فارقين

الاسم والنسبة: مظلوم تاش

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- راجو قرية جوبان 11/3/2018

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الاسم الحركي: باسل شهبا

الاسم والنسبة: باسل ايشا

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- ماباتا- قرية راجو 10/3/ 2018

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الاسم الحركي: برجم شيار

الاسم والنسبة: لمان علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- قرية قيباره 5/3/ 2018

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الاسم الحركي: جسور جودي

الاسم والنسبة: أفكان ساكيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- بلبله- قرية أشونا 11/3/ 2018

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الاسم الحركي: جواد شهبا

الاسم والنسبة: زكريا شوبك

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- ماباتا- قرية راجو 10/3/ 2018

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https://www.hawarnews.com/kr/uploads/files/2021/07/24/141248_-5.png

الاسم الحركي: دنيز كويان آمد

الاسم والنسبة: ديلان بورون

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – بلبله- قرية كورزلا 11/3/2018

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https://www.hawarnews.com/kr/uploads/files/2021/07/24/141313_-6.png

الاسم الحركي:  ديلان جودي

الاسم والنسبة: بهار كوندن

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- جندريسه- قرية ساتيا 12/3/2018

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الاسم الحركي: دلبرين قامشلو

الاسم والنسبة: محمود محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- جندريسه- قرية جقلا جمعه 9/3/2018

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الاسم والنسبة: دوكا انتقام

الاسم والنسبة: سفدا اولكر

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- ماباتا- قرية بريمجا 11/3/2018

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 الاسم الحركي: عبد القادر شهبا

الاسم والنسبة: عبد القادر شهبو

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- ماباتا- قرية راجو 10/3/2018

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https://www.hawarnews.com/kr/uploads/files/2021/07/24/141501_-10.png

الاسم الحركي: أبو ليلى عفرين

الاسم والنسبة: محمد حساني

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- ماباتا- قرية بريمجا 11/3/2018

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https://www.hawarnews.com/kr/uploads/files/2021/07/24/141535_-11.png

الاسم الحركي: كلبهارهلين

الاسم والنسبة: فلك أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- جندريسه- قرية جقلا 9/3/2018

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 الاسم الحركي: جين زاغروس

الاسم والنسبة: حياة عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- جندريسه 8/3/2018

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https://www.hawarnews.com/kr/uploads/files/2021/07/24/141619_-13.png

الاسم الحركي: جيان جودي

الاسم والنسبة: هوليا جوبان

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – ماباتا- قرية بريمجا 11/3/2018

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https://www.hawarnews.com/kr/uploads/files/2021/07/24/141637_-14.png

 الاسم الحركي: موردم آكر

الاسم والنسبة: جودي علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- جندريسه- قرية جقلا جمعه 9/3/2018

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الاسم الحركي: نافدار سرحد

الاسم والنسبة: داود أوزسولار

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- جندريسه- قرية ساتيا 12/3/2018

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الاسم الحركي: بولات عفرين

الاسم والنسبة: مروان عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- بلبله 12/3/2018

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الاسم الحركي:  ريباز جيجك كابار

الاسم والنسبة: كانيوار فتاح

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- شرا- قرية شما  3/3/2018

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الاسم الحركي: رياض عفرين

الاسم والنسبة: رياض جعفر

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين 11/3/2018

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الاسم الحركي: روهندا غمكين

الاسم والنسبة: شين كدرو

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – جندريسه- قرية كفر صفرا 10/3/2018

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الاسم الحركي: روجهات دفرم

الاسم والنسبة: باور بكر

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- جندريسه- قرية جقلا جمعه 9/3/2018

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الاسم الحركي: شرفان آمد

الاسم والنسبة: محمد شاه كوزل

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين 12/3/2018

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الاسم الحركي:  ستيرك عفرين

الاسم والنسبة: فلة حبش

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- قرية قيباره 5/3/2018

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الاسم الحركي: تكوشين بوطان

الاسم والنسبة: كادر ايتميش

مكان وتاريخ الاستشهاد:  عفرين- بلبله- قرين أشونا 11/3/2018

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الاسم الحركي: تكوشين بوطان

الاسم والنسبة: سونكول جوشكون

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- شيه- قرية سنار 27/ 3/2018

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الاسم الحركي: ولات خويندا

الاسم والنسبة: عبد الحميد جوهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- ماباتا- قرية شوربا 12/3/2018

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الاسم الحركي: زيلان جودي

الاسم والنسبة: دجلة مقداد

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين- شرا- قرية مشاله 6/3/2018


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