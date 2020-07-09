YPG تكشف عن سجل المقاتل فراس سردار

جاء ذلك في نص البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب إلى الرأي العام:

إلى الإعلام والرأي العام

بتاريخ 20 حزيران الماضي، ارتقى رفيقنا فراس سردار إلى مرتبة الشهادة إثر مرض عضال.

وُلد وترعرع الرفيق فراس في كنف عائلة وطنية في مدينة ماكو في شرق كردستان، وانضم إلى صفوف قواتنا بعد تأثره بثورة الحرية في روج آفا وشمال سوريا، حيث أبدى مقاومة عظيمة ضد مختلف أشكال الهجمات التي كانت تستهدف مكتسبات شعبنا ولم يتراجع قيد أنملة عن مقاومته تلك، وأدى بكل صدق ووفاء جميع المهام الملقاة على عاتقه.

سجل رفيقنا الشهيد كالتالي:



الاسم الحركي: فراس سردار

الاسم والنسبة: رمضان كازميان

سم الأم: آمنة

اسم الأب: حمزة

مكان الولادة: ماكو

تاريخ الاستشهاد: 20 حزيران 2020



وفي شخص رفيقنا الشهيد فراس، نستذكر جميع شهداء الحرية ونتمنى لعائلاتهم ولشعبنا الصبر والسلوان".