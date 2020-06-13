YPG تكشف عن سجل 9 مقاتلين استشهدوا خلال عام 2015

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم بياناً كتابياً، كشفت من خلاله عن سجل 9 مقاتلين ومقاتلات استشهدوا في امكان وتواريخ مختلفة من عام 2015، خلال المعارك التي خضتها وحدات حماية الشعب والمرأة ضد مرتزقة داعش.

وجاء في نص البيان:

"حروب ومعارك المقاومة التي نخوضها في روج آفا وشمال شرق سوريا أفرزت العديد من الأبطال الذين سطروا أعظم الملاحم في تاريخ ثورتنا ومنحوها أرقى المعاني. ومن بين تلك المقاومات هي المقاومة العظيمة لمقاتلينا خلال عام 2015 ضد مرتزقة داعش. تلك المقاومة التي تصدت لاعتى هجمات المرتزقة التي استهدفت ثورة روج آفا وشمال سوريا، وكذلك النظام الديمقراطي الضامن لمستقبل شعوب المنطقة وأمنهم. أبطالنا الذين لم يتوانوا للحظة عن المقاومة تصدوا لتلك الهجمات بروح فدائية منقطعة النظير، وسجلوا أسمائهم في سجل الخالدين. واليوم، نعلن عن سجل تسعة من هؤلاء الأبطال الذين استشهدوا خلال عام 2015 في أماكن متفرقة من ساحات النضال.

وسجلات رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: أليف آمد

الاسم والنسبة: هيلين جتين

اسم الأم: خيرية

اسم الأب: صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر – قرية غيبش | 09 آذار 2015

الاسم الحركي: هركول جانشير

الاسم والنسبة: يلماظ كونر

اسم الأم: مقبولة

اسم الأب: عبد العزيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة – الهول | 03 آذار 2015

الاسم الحركي: جيندا أوزم

الاسم والنسبة: بادية تابار

اسم الأم: حياة

اسم الأب: ادريس

مكان وتاريخ الاستشهاد: الهول – قرية خزيلة | 04 آذار 2015

الاسم الحركي: لاشر آمد

الاسم والنسبة: مصطفى تورغاي

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر | 08 آذار 2015

الاسم الحركي: مروان بوطان

الاسم والنسبة: فدات كابلان

اسم الأم: حسنية

اسم الأب: عزت

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة – الهول | 09 آذار 2015

الاسم الحركي: موردم ريبر

الاسم والنسبة: رضا جليك

اسم الأم: نورية

اسم الأب: علي حيدر

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة | 17 كانون الثاني 2015

الاسم الحركي: نومان سيابند

الاسم والنسبة: سامي بيار

اسم الأم: كوبار

اسم الأب: فهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل حميس | 01 شباط 2015

الاسم الحركي: بارتيزان بستا

الاسم والنسبة: سكفان آياز

اسم الأم: ليلى

اسم الأب: سليمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل حميس | 01 شباط 2015

الاسم الحركي: شورش ملازكرت

الاسم والنسبة: برهان دلغرا

اسم الأم: كيبار

اسم الأب: عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل تمر – قرية حفيان | 31 آذار 2015

وجاء في ختام البيان "في شخص رفاقنا الشهداء التسعة، نستذكر جميع شهداء الحرية بكل إجلال وإكرام، ونتمنى لعائلاتهم ولشعبنا الصبر والسلوان".

(د ج)