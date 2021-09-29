YPG تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها جراء المرض

وأصدر المكتب الإعلامي لوحدات حماية الشعب بيانًا كتابيًّا، كشفت فيه هوية اثنين من مقاتليها، استشهدا متأثريْن بالمرض.

وجاء في البيان:

"استشهد رفيقنا شيار حسكة يوم 25 أيلول، ورفيقنا جمال شكاكي يوم27 أيلول نتيجة المرض.

ولد الرفيق شيار عام 1976 في الحسكة. وانضم لصفوفنا مع انطلاق الثورة عام 2012. ونفذ جميع وظائفه ومسؤولياته باجتهاد وتضحية كبيرين، واستشهد يوم 25 أيلول الجاري في الحسكة نتيجة المرض.

ولد الرفيق جمال عام 1983 في الدرباسية، وانضم لصفوف الثورة عام 2011، وأدى واجباته منذ بداية الثورة وحتى آخر لحظة من حياته بمسؤولية كبيرة، واستشهد يوم 27 أيلول الجاري في مدينة الحسكة متأثرًا بالمرض.

سجل رفاقنا الشهداء:

الاسم الحركي: شيار حسكة

الاسم والكنية: حسين سلو

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: أيو

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 25أيلول 2021.

الاسم الحركي: جمال شكاكي

الاسم والكنية: جمعة علي

اسم الأم: منيفة

اسم الأب: أسعد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 27 أيلول 2021"

وتوجهت وحدات حماية الشعب في ختام بيانها بالعزاء لذوي الشهيدين شيار وجمال وجميع شهداء الثورة.

(ر)