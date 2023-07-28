YPG تعلن استشهاد المقاتل جوان شورش

اصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعبYPG بياناً إلى الرأي العام حول استشهاد الممقاتل خالد أحمد(جوان شوروش).

وحدات حماية الشعب وخلال البيان تقدم بالعزاء لذوي الشهيد وقالت :" نعاهد بالنضال في ثورة روج آفا والتي هي ثورة الشعوب، وأن نحقق الانتصارات المهيبة، وأن نقوم بواجبنا على ميراث الشهداء، لنحقق الحرية لكافة الشعوب"

وتابعت:" رفيقنا جوان كان يقوم بمهامه في الشدادي، وبتاريخ 22 حزيران تعرض لحادثة، ما اداى لاستشهاده".

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: جوان شوروش

الاسم والكنية: أحمد خالد

اسم الأم: ساهر

اسم الأب: خالد

مكان الولادة: الرقة

مكان وتاريخ الاستشهاد: الشدادي/ 22 حزيران 2023

(سـ)