YPG  تكشف سجل أحد شهداء القصف التركي بريف حلب

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم، بياناً كشف من خلاله سجل أحد مقاتلي الوحدات استُشهد في استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي لسيارة على طريق قرية معراتة بريف حلب، السبت (10 حزيران الجاري).

وجاء في نص البيان:

"ارتقى رفيقنا يحيى، الاسم الحركي دلشير عفرين، شهيداً في 10 حزيران 2023، في هجوم طائرة مسيّرة لدولة الاحتلال التركي. رفيقنا دلشير ينحدر من المكوّن العربي في مدينة عفرين، عائلته من العوائل الوطنية القديمة في المنطقة، ولها بصمتها الواضحة وتضحياتها في ثورة روج آفا.

انضمّ رفيقنا دلشير إلى صفوفنا في بداية ثورة روج آفا، في عام 2012، عندما اندلعت شرارة الثورة وانتشرت رويداً رويداً في روج آفايي كردستان.

قاد رفيقنا دلشير معظم نضاله في منطقة عفرين وحلب. ففي عام 2013 أثناء هجوم المرتزقة على عفرين اتخذ مكانه في الجبهة الأمامية، وشارك بفاعلية في حملة تحرير الشهباء في عام 2016 وقارع المرتزقة، وأخيراً عندما شنّت دولة الاحتلال التركي هجومها على عفرين في عام 2018 لم يدّخر جهداً في محاربة جنود ومرتزقة دولة الاحتلال واتخذ مكانه في الجبهة الأمامية.

كان رفيقنا دلشير متزوجاً ووالد لطفلين. وأدى مسؤولياته تجاه عائلته مثلما أداها تجاه شعبه. كان متواضعاً مع رفاقه، وكادحاً، ولصفاته هذه أحبه المحيطون به، وأدى مهامه بلا أي تردد، وقدم تضحيات منقطعة النظير، وستبقى ذكراه خالدة دائماً في أذهاننا.

نتقدم بتعازينا لعائلة رفيقنا الشهيد، ولعموم شعبنا الوطني، وفي شخص الرفيق دلشير نستذكر باحترام جميع شهدائنا الأبطال، ونجدد العهد بالنصر.

سجل رفيقنا الشهيد هو كالتالي:

الاسم الحركي: دلشير عفرين

الاسم والنسبة: يحيى خضر

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: جمعة

مكان وتاريخ الشهادة: حلب/10 حزيران 2023".

(س ر)