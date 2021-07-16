YPG  تفنّد مزاعم الاحتلال التركي مهاجمة قاعدة تركية واستشهاد 7 من مقاتليها

ونفت وحدات حماية الشعب YPG عبر تغريدة على موقع تويتر أي هجوم شنته على قواعد دولة الاحتلال التركية انطلاقا من تل رفعت في الشهباء، وقالت: "تدّعي وزارة دفاع الدولة التركية المحتلة أن وحداتنا شنت هجوماً من تل رفعت على قواعدها، لقد أصدرنا قبل الآن الكثير من البيانات في هذا الصدد، لا يوجد لنا أي فعاليات في المناطق المذكورة".

وفي تغريدة أخرى منفصلة، دحضت الوحدات الادعاءات التركية باستشهاد 7 من مقاتليها، وقالت: "لإكساب هجماتها الشرعية، تطلق دولة الاحتلال الأكاذيب"، مؤكدة أن مزاعم استشهاد 7 من مقاتليها كاذبة.

(س ر)

ANHA