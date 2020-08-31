YPG   تعلن عن سجل شهيدين

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشفت فيه عن سجل مقاتلين، استشهد أحدهما متأثرًا بجراحه، بينما أشار إلى أن الشهيد الآخر استُشهد نتيجة تعرضه لحادث سير..

وجاء في البيان الذي صدر:

بتاريخ 30 آب الجاري، استشهد الرفيقان جيا عفرين وديار عفرين في مدينة جلب، الشهيد جيا أصيب بجراح أثناء مشاركته في مقاومة العصر، وكان يخضع للعلاج، ولكن ورغم كافة المحاولات لإنقاذه، إلا أنه ارتقى إلى مرتبة الشهادة، فيما استشهد رفيقنا ديار عفرين نتيجة حادث سير تعرض له".

وسجل الشهيدين بحسب البيان:

الاسم الحركي: ديار عفرين

الاسم والنسبة: محمد سعيد محمد

اسم الأم: فريدة

اسم الأب: سعيد

محل الولادة: دمشق

محل وتاريخ الاستشهاد: حلب/30 آب 2020



الاسم الحركي: جيا عفرين

الاسم والنسبة: محمد محمد

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: علي

محل الولادة: عفرين

محل وتاريخ الاستشهاد: حلب/30 آب 2020