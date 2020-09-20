YPG   تعلن عن سجل الشهيد آكر كوباني

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم بيانًا إلى الرأي العام، كشفت من خلاله عن سجل الشهيد آكر كوباني، وأشارت إلى أنه استشهد بتاريخ 11 أيلول الجاري نتيجة حادث أثناء التدريب.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 11 أيلول 2020 استشهد رفيق دربنا آكر كوباني نتيجة حادث أثناء التدريب.

وقد انضم الرفيق آكر كوباني إلى صفوف قواتنا الثورية في فترة ازدادت فيها شراسة هجمات القوات الاستعمارية المحتلة على روج آفا وشمال شرق سوريا لاحتلالها وإبادة مكوناتها.

الرفيق الشهيد آكر كوباني بشخصيته المتواضعة، ووقفته الثورية الصلبة قام بأداء جميع واجباته ومهامه الثورية دون تردد إلى أن ارتقى لمرتبة الشهادة، وأصبح رمزًا من رموز تراثنا المقاوم.

سجل الشهيد:

الإسم الحركي: آكر كوباني

الإسم والكنية: زكريا جمو

إسم الأم: يشار

إسم الأب: نور الدين

مكان وتاريخ الشهادة: حسكة 11 أيلول 2020

بشخص الرفيق الشهيد آكر كوباني نستذكر جميع شهداء ثورتنا، ونعزي أسرة الشهيد وشعبنا وأنفسنا".

(سـ)

ANHA