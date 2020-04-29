YPG عن تفجير عفرين: ليس لنا أي صلة بما حدث

ونفى نوري محمود، الاتهامات التي وجهتها دولة الاحتلال التركي لوحدات حماية الشعب بالوقوف وراء التفجير.

وقال محمود في تصريح نشره المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم" شهدت مدينة عفرين يوم امس الثلاثاء بتاريخ 28-04-2020, انفجار شاحنة محملة بالوقود كما نشرته وسائل الاعلام.

ان ما حدث يوم امس ومسارعة بعض الجهات التي احتلت عفرين الى تحميل وحدات حماية الشعب المسؤولية قبل التحقق من ذلك. تلك الاتهامات عارية عن الصحة وليس لنا اي صلة بما حدث".

وأدان مجلس سوريا الديمقراطية وكذلك القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التفجير الذي ضرب مقاطعة عفرين المحتلة يوم أمس.

(م)

ANHA