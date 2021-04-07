ينقلون السلاح.. اعتقال 4 مرتزقة بينهم اثنتان من نساء داعش في الهول

هذا وتستمر العمليات الخاصة لوحدات مكافحة الإرهاب YAT في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، منذ انتهاء المرحلة الأولى لحملة "الإنسانية والأمن" يوم الجمعة الماضي، بناءً على اعترافات المرتزقة الذين اعتقلوا خلال الحملة.

وكانت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا قد أطلقت حملة "الإنسانية والأمن" في الـ 28 من آذار/ مارس المنصرم، وأنهت المرحلة الأولى منها بعد 5 أيام متواصلة، وذلك في الـ 2 من نيسان/ أبريل الجاري.

ونفذت وحدات مكافحة الإرهاب، في الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، 11 عملية مداهمة لخيم في القاطع الأول والثالث والخامس والسابع في المخيم.

وبحسب ما أفاد مراسلنا، فإن 3 عمليات مداهمة أسفرت عن اعتقال 4 مرتزقة من خلايا داعش في مخيم الهول، بينهم اثنتان من نساء داعش تعرفان بـ "أم هاجر وأم مصطفى"، ممن ينقلون السلاح بين الخلايا في المخيم.

وجاءت هذه العمليات استكمالًا لعمليات وحدات مكافحة الإرهاب الخاصة لإنهاء تأثير داعش في مخيم الهول، بناء على المعلومات الواردة إلى الوحدات، والتي تحصل عليها الجهات الأمنية من المعتقلين خلال حملة "الإنسانية والأمن".

ونقل مراسلنا عن قياديين في الوحدات أن العمليات ستستمر في مخيم الهول مع ورود كل معلومة جديدة عن الخلايا، موضحًا أن استمرار العمليات مرهون ومتعلق بالتحقيقات التي لا تزال جارية مع المعتقلين خلال الحملة.

كما ونُقل عن القياديين أن العمليات ستستمر حتى التوصل إلى نقاط إخفاء الأسلحة التي استخدمها المرتزقة في عمليات قتل قاطني المخيم.

هذا وكانت وحدات مكافحة الإرهاب قد اعتقلت، ليلة أمس، في عمليات مشابهة 6 مرتزقة، بينهم اثنتان من نساء داعش يعملن في ديوان الحسبة في المخيم.

(أ م/ س ر)

ANHA