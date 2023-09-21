YNK يرد على الديمقراطي الكردستاني: لا تبرر الهجمات التركية

أصدر المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) بياناً، اليوم، ردّاً على تبرير مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود هجمات دولة الاحتلال التركي على مطار عربت الزراعي في مدينة السليمانية بباشور كردستان في 18 أيلول الجاري.

تبرير مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق السليمانية والمناطق الأخرى بباشور كردستان، جاء في مقابلة له على فضائية "العربية الحدث" بعد هجوم الاحتلال على المطار والذي أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين من قوات مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان وإصابة 3 آخرين.

واستهل بيان المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني: "في الوقت الذي تتعرض فيه سيادة العراق وسلامة شعبه وأراضيه في إقليم كردستان للعدوان، من خلال استهداف مطار عربت، ينبري السيد المحترم كفاح محمود باسم مستشار رسمي في هولير من على منبر (قناة العربية الحدث) للدفاع عن تلك الانتهاكات الصارخة وتبريرها وتشويه الحقائق وتلفيق التهم لشركاء حزبه في العملية السياسية، سواء في حكومة إقليم كردستان أم في الحكومة الاتحادية في بغداد".

محمود استبق حتى البيان الرسمي، وكأنه على علم بالتخطيط له

وأوضح أنه بات: "يردد في تواردِ خواطرٍ مخزٍ مضمونَ ومحتوى بيان وزارة الخارجية التركية نفسه الذي تبنّى الهجوم على مطار عربت، والذي يعتبر بداهة، ومهما تكن الرواية الرسمية لأنقرة، فالمثير للاستغراب أن محمود استبق حتى البيان الرسمي، وكأنه على علم بالتخطيط له".

وأضاف: "الأنكى أن تكون وجهة نظر مستشار رسمي في إقليم كردستان متطابقة بالحذافير مع موقف غير الموقف العراقي".

وأعرب البيان عن استغرابه في أن: "تقوم قناة الحدث المحترفة والمتزنة بتغطية هذا الحدث الجلل من غير موقع حدوثه ومن مكان بعيد، وتستضيف غير أصحاب الشأن والمعنيين المباشرين به مستعينة بشخص كل ما يربطه بالأمر كونه كردي، لكن وجهة نظره غير كردية بل ومتناغمة مع وجهة نظر الجهة المعتدية على سيادة إقليم كردستان والعراق ككل".

المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) شدد في ختام بيانه على أنه من "المفترض بقناة الحدث الحفاظ على مهنيتها وعدم توريط مراسليها في الترويج للرواية الرسمية للآخرين، عبر ضيوف يتطوعون في (كفاح غير محمود) وغير مبرر للتصفيق للمعتدين على بلادهم والتهليل لهم".

(أ ب)

ANHA