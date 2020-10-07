ينابيع ونهر منطقة جرح مكان لانتشار التوت البري

يُعد التوت البري من النباتات المتسلقة الخشبية والمعمرة، ينمو على ارتفاع منخفض، ويمتلك أوراقًا صغيرة، ويصل طول ساقه المُمتد بشكل أفقي إلى مترين.

ويعتبر من الشجيرات الشائكة، التي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، وأوراقها صغيرة بيضوية مكونة من أربعة أو خمسة فصوص، ذات حواف مسننة، وتنمو في المناطق الرطبة وبالقرب من الأنهار والينابيع، وتوجد في سوريا في منطقة الساحل، وفي إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا في منطقة جرح.

ينابيع جرح مكان لانتشار التوت البري

كانت منطقة جرح شمال شرق ناحية تربه سبيه مقصدًا لأهالي إقليم الجزيرة للتنزه والاصطياف، حيث تتمتع بغزارة نهرها وينابيعها وأشجارها المثمرة والطيور وبنيت خلال العقود السابقة العشرات من القرى حول مجرى نهر جرح، إلا أن الدولة التركية وخلال السنوات السابقة استهدفت هذه المنطقة من خلال سياسة قطع مياه النهر المتدفق من باكور كردستان من ينابيع شرق بستا شقيق" منطقة في باكور" وحرق الأراضي كل صيف، بالإضافة إلى إطلاق النار على كل من يقترب من أرضه المحاذية للحدود.

أنواع كثيرة من الأشجار تنمو على جانبي النهر وحول ينابيع منطقة جرح وخاصة في قريتي كيل حسناك وديرنه وقلونكة، شجيرات التوت البري، التي تعتبر ذات قيمة غذائية عالية، وخلال السنوات السابقة ومع غزارة الأمطار الموسمية، انتشرت شجيرات التوت البري في منطقة جرح بشكل كبير، لتصبح مقصدًا للأهالي بهدف الاستفادة من ثمارها.

تتميز زهرة التوت البري بجمالها الخلاب وبياضها واخضرار أوراقها، وتبدأ بالتفتح في شهر حزيران، بعدها تبدأ الثمار بالتشكل وتتكون من مجموعة من الحبات وتأخذ اللون الأخضر ثم تتحول إلى اللون الأحمر، وأخيرًا إلى اللون الأسود الداكن، وعندها تصبح جاهزة للقطاف.

القيمة الغذائية لثمرة التوت البري

يعود أصل فاكهة التوت البري إلى مناطق شمال شرق أمريكا، وتنتمي إلى جنس العنبية، وتعدّ ثماره ذات قيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي على فيتامين/ ث/ كما تحتوي على مواد منشطة للمناعة، وتستخدم لعلاج نوبات الربو، كما تخفض من معدل الإصابة بالأمراض القلبية.

تقول سعاد محمد من أهالي قرية كيل حسناك شمال شرق ناحية تربه سبيه إنهم يقصدون نهر وينابيع منطقة جرح لجني ثمار التوت البري، بهدف الاستفادة منه في صنع العصير والمربى كما وتؤكل بشكل نيء، وذلك ما بين شهر أيلول وتشرين الأول.

هذا ويقطف الأهالي كميات كبيرة من ثمار التوت في المنطقة.

سعاد نوهت إلى أن أشجار التوت لم تسلم من سياسة العداء التركية في حرق أراضي المنطقة من أشجار ومواسم زراعية، إلا أنها عادت إلى التوسع من جديد، بعد سنوات من الأمطار الوفيرة في إقليم الجزيرة وغزارة مياه الينابيع.

(سـ)

ANHA