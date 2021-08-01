يجب محاسبة تركيا على استخدام الأسلحة الكيميائية

منذ بداية العام الجاري؛ ودولة الاحتلال التركي تشن هجمات وحشية على باشور كردستان، مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في حربها على قوات الكريلا.

وكانت بيانات رسمية صادرة من قوات الدفاع الشعبي(الكريلا) في الفترة الأخيرة، قد أكدت استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان.

خرق للقوانين والأعراف الدولية

وفي هذا السياق، يقول المحامي مصطفى شيخ مسلم إن "تركيا تعادي الشعب الكردي أينما كان، ولا تحترم سيادة أي دولة جارة، سواء كانت سوريا أو العراق، وتهاجم الكرد في كل مكان منتهكة كافة القوانين والمعاهدات الدولية".

وأكد مصطفى شيخ مسلم أن تركيا تستخدم كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في حربها ضد الكرد، ناهيك عن استخدامها الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، التي نصت معاهدات دولية على منع استخدامها في أي وقت كان أو أي ظرف كان.

وأشار شيخ مسلم إلى معاهدة عام 1899 التي وقعت في لاهاي والتي تمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.

اتفاقيات لاهاي عبارة عن معاهدتين دوليتين نوقشتا لأول مرة خلال مؤتمرين منفصلين للسلام عُقدا في لاهاي بهولندا؛ مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 ومؤتمر لاهاي الثاني عام 1907 وتعتبر هاتان الاتفاقيتان علاوة على اتفاقية جنيف من أول النصوص الرسمية المنظمة لقوانين الحرب وجرائم الحرب في القانون الدولي.

وأضاف قائلاً "ولكننا نرى تركيا تخرق تلك المعاهدة وتنتهك الأعراف والقوانين الدولية".

'يجب محاسبة تركيا على انتهاكاتها بالطرق القانونية'

وشدد المحامي مصطفى شيخ مسلم على أنه يتوجب على منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون ذات موقف تجاه الانتهاكات التركية، وتطالب بإجراء تحقيقات حول استخدام تركيا تلك الأسلحة ومحاسبتها على انتهاكاتها.

ولم يستبعد استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيميائية بسبب هزيمتها في حملاتها ضد قوات الكريلا، ولأنها قد تفعل أي شيء للقضاء على الوجود الكردي في المنطقة.

وطالب دولة العراق وحكومة باشور كردستان باتخاذ موقف حاد تجاه الانتهاكات التركية والوقوف في وجهها.

وقال إنه يجب على دولة العراق وحكومة باشور كردستان أن تعملا في المجال القانوني ومخاطبة محكمة العدل الدولية لوضع حد للهجمات والانتهاكات التركية على الأراضي العراقية بأي حجة كانت، فكما هو معروف، ليس مسموح لأي دولة أن تنتهك سيادة أي دولة أخرى.

(ج)

ANHA