يجب على الشبيبة والشعب تصعيد نضالهم وتنظيمهم لحماية المنطقة

تتصاعد هجمات وتهديدات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا يومًا بعد يوم، مستهدفة المدنيين والإدارة المشكّلة وفق أسس مشروع الأمة الديمقراطية.

وعن هذه الهجمات والتهديدات، وما يجب القيام به في هذه المرحلة، أجرت وكالتنا لقاءات مع أعضاء كونفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا.

أشار الرئيس المشترك لكونفدارسيون جرحى الحرب عكيد إبراهيم الذي أصيب عام 2014 أثناء الحرب ضد مرتزقة داعش، إلى أن هناك حاجة ماسة لحماية مكتسبات المنطقة في ظل الهجمات والتهديدات التي يتعرض لها الشعب في شمال وشرق سوريا، وقال "تتصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، ويجب أن ندرك مدى خطورة هذه الهجمات، لذلك يجب علينا أن نكون سورًا لحماية مكتسباتنا".

ونوه إبراهيم إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته لا يستهدفون النقاط العسكرية فحسب، بل يستهدفون المناطق المأهولة بالمدنيين، وقال: "على الشعب في المنطقة أن يكون حذرًا حيال هذا الموضوع".

'يجب أن يتم تعزيز التنظيم'

عضوة كونفدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا روجينا دلير التي أُصيبت بجروح عام 2019 جراء انفجار لغم زرعته الدولة التركية في منطقة كري سبي/تل أبيض، أوضحت أن وحشية الاحتلال التركي تتوضح بشكل جلي من خلال الهجمات التي يشنها على شمال وشرق سوريا، وقالت في هذا السياق "الدولة التركية ارتكبت الكثير من جرائم الحرب، والمجازر بحق الشعب في شمال وشرق وسوريا، ونحن نرفض هذه الهجمات، وعلى الإنسانية أيضًا عدم قبول هذه الهجمات".

ونوهت روجينا في سياق حديثها، إلى أن على الشعب أن يتحد ليتمكن من الوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وأضاف "يجب أن تتصاعد فعاليات ونشاطات الشعب وخاصة الشبيبة، وأن يتم تعزيز التنظيم".

من جانبه قال عضو الكونفدراسيون جسور كوجر، الذي أُصيب خلال الهجمات على ريف كوباني عام 2015، إن الدولة التركية من خلال هجماتها على شمال وشرق سوريا تحاول منع الشعب من نيل حقوقه المشروعة، وأردف بالقول "الدولة التركية ترفض المشروع الذي يترسخ في المنطقة من قبل الشعب بكافة مكوناته، وأطيافه وثقافاته، ولهذا هي تستمر في شن الهجمات على المنطقة".

وبيّن كوجر أن الحماية الذاتية ضرورة ملحة للتصدي لهذه الهجمات، وتحرير المناطق المحتلة، وأكمل بالقول "يجب أن يتكاتف الشعب والمقاتلون، وأن يتصدوا معًا لهذه الهجمات، وبهذه الطريقة سنحرر المناطق المحتلة".

'نحن مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات لحماية الشعب والوطن'

وفي نهاية حديثه قال كوجر إنهم مستعدون للتضحية بأعضاء أخرى من أجسادهم من أجل حماية الشعب وتراب الوطن، واختتم بالقول "نحن نناشد الشبيبة والمرأة في هذه المنطقة، بالوقوف إلى جانب قواتهم العسكرية، والتصدي للهجمات التي تتعرض لها المنطقة".

(د ج)

ANHA