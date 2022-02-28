YJA Star: كان 2021 عام الوجود واللاوجود

وحمل اجتماع ‏ المجلس التنفيذي لوحدات المرأة الحرة ـ ستار (‏YJA Star‎‏) ‏ شعار "مهمتنا كوحدات المرأة الحرة ـ ستار في عام 2022 هي تتويج المقاومة بالنصر" وأوضح أنهم لا يعرفون طريقاً سوى النصر.

انعقد اجتماع ‏ المجلس التنفيذي لوحدات المرأة الحرة ـ ستار (‏YJA Star‎‏) ‏ في وقت تستمر فيه الإبادة ضد شعبنا الكردي، وبدأ الاجتماع بتقييمات القائد وقراءة أعمال السنة وجدول الأعمال السياسية والعسكرية واستمر بتقييمات الأعمال الأيديولوجية والتنظيمية التي تم تطبيقها على أرض الواقع في عام 2021، كما تمت مناقشة إعادة البناء والتكتيك وأسلوب القيادة والنقد والنقد الذاتي والقرار والنتائج.

وقد جاء في بيان اجتماع المجلس ما يلي:

"نحن مؤمنون بأن الخطط والقرارات التي اتخذناها في اجتماعنا وفي مقدمتها التي تتعلق بكردستان وشعبنا والمرأة، ستؤسس قواعد قوية في القرن الـ 21 من أجل تطوير المرأة المقاتلة وتكتيكاتها على خط استراتيجية حرب الشعب الثورية، ونحن في المجلس التنفيذي لوحدات المرأة الحرة ـ ستار بهذا الإيمان نبارك يوم 8 آذار يوم المرأة العالمي وندعو عموم المرأة أن تنزل إلى الساحات والميادين ونتمنى أن تصبح الأيام القادمة أيام النصر والحرية ونقول إن مقاومة المرأة سوف تدمر الفاشية.

حرية القائد آبو هي حرية المرأة والشعوب

كان العام 2021 عام الوجود واللاوجود، وأصبح عاماً أكثر قرباً لنيل الحرية من أجل نضال شعبنا ومن أجل نساء الشرق الأوسط ونساء العالم أجمع وكافة شعوب العالم، تم معايشة الشعور بالنصر وتعززت الآمال وتصاعدت الحرب والهجمات على قائدنا وعلى حركتنا وازدادت الهجمات الاحتلالية على وطننا كردستان وتم اتباع سياسة الإبادة والإمحاء ضد شعبنا كاستمرارية للمؤامرة الدولية بعقلية فاشية ورجعية.

هذا المفهوم أراد ترك حزب العمال الكردستاني بدون قائد والكرد بدون حزب العمال الكردستاني على أسس السياسات المرنة، ومن جهةٍ أخرى كان الهدف هو القيام بهجمة شاملة لتصفية قوات الكريلا واحتلال عموم كردستان وسد الطريق أمام كل كردي يملك إرادة، في هذا الإطار تم إثبات أن الحرب العالمية الثالثة تدار في إمرالي، وهدفنا الرئيس من اجتماعنا هذا هو كسر العزلة على القائد وهزيمة الفاشية وكافة نقاشاتنا دارت حول أفكار وفلسفة القائد، إن حرية القائد آبو هي حرية المرأة والشعوب.

الأهمية التاريخية لمقاومة غاري

العدو الذي لم يستطع النيل من القائد من خلال المؤامرة، هاجم غاري في 10 -14 شباط في عملية خاصة وأراد من خلالها تسريع المؤامرة ولكن مقاومة الكريلا أبقت العدو دون تحقيق مآربه، النصر في سيان بمنطقة غاري أصبح مقاومة لائقة بالمقاومة التاريخية لحزب العمال الكردستاني وبث ضمن صفوف العدو هزيمة سياسية وعسكرية، جعل حركتنا تنهض وأصبح سبباً في رفع معنويات قوات الكريلا والشعوب والمرأة، ولذلك وصف مقاومة سيان كنصر كبير، هذه المقاومة التاريخية لم تهزم العدو فحسب، بل عززت من ثقة الشعوب والكريلا في تحقيق النصر، بهذه الخطوة ضمنت الحرية، رفيقنا شورش بيت الشباب وأربعة عشر من رفاقه، الذين استشهدوا، أظهروا بشهادتهم الروح الآبوجية الفدائية، الذين قاوموا في غاري هو حزب العمال الكردستاني وفلسفة وإيديولوجية حزب العمال الكردستاني والقائد والمرأة، مقاومة غاري هي المثال الأكبر لانتصار المقاومة.

الأداء الذي لم يتخيله العدو

بعد غاري، حاول العدو تنفيذ مفهوم الإمحاء والاحتلال في آفاشين وزاب ومتينا، في 23 نيسان قامت قوات دولة الاحتلال التركي براً وجواً بهجمات احتلالية واسعة، النتائج التي تحققت في غاري وروح المقاومة، أصبحت إرث قوات وحدات المرأة الحرة ـ ستار وأساس بنائنا التنظيمي وروح التضحية انتشرت شيئاً فشيئاً، وأظهرت الأداء الذي لم يتخيله العدو، كما أوصلت الروح الفدائية الآبوجية إلى أعلى مستوياتها، الأبطال الأوفياء في حزب العمال الكردستاني، الرفيقان سرحد كرافي وروكن في مام رشو، والرفيقان بوطان وزنارين ولات في كري صور والقياديان الفدائيان والبطلان جومالي وجافري في ورخليه والرفيقان ريبر وهجار في زندورا، أصبحوا قدوة العصر الحديث.

العام الذي شهد الشجاعة والتضحية والكرامة

أحد المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي موقف المرأة من الحرية، جوهر الوطنية، العشق والولاء للحياة التي ظهرت في مراحل التاريخ، كما تم تقييم أحلام المقاومة بدءاً من بسي وحتى زريفة، رنديخان، بيريتان، عزيمة، زيلان، دلال، سوسن، جافري، دلجين، نوجين، تولهلدان، فروزان، وهزيمة المقاومة للخيانة وأصبحت اسماً للنصر، هؤلاء الأبطال الشجعان بارتباطهم بالنضال ووفائهم وايمانهم، نقشوا بدمائهم الطاهرة حب الحياة الحرة في قلوبنا، في عام 2021 في آفاشين وزاب وزندورا وبوطان وديرسم وشنكال وروج آفا، قاوموا ضد جيش الاحتلال التركي وجيوش الناتو في إطار تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية وضد جميع القوى الإمبريالية والرجعية والفاشية، من هذه الناحية، في عام 2021 ومن جهة تاريخنا النضالي، سطرت ملاحم بطولية ومليئة بلحظات من الحرية والانتصار والشجاعة والتضحية والكرامة.

كريلا العصر الحديث تعمقوا في التكتيك

التجارب في عام 2021 والإنجازات طمس هذه الحقيقة مرة أخرى، تعمقت الكريلا على أساس أطروحات العصر الحديث واستراتيجية حرب الشعب الثورية والحداثة الديمقراطية والمرأة الحرة، تم استخدام تكتيكات جديدة في حرب الأنفاق وطورت من أساليب التحرك، بتوجيه الضربات والعمليات النوعية سوف يتحقق النصر، كما تعمق الإيمان بالنصر على أساس أيديولوجية حرية المرأة وخط الحزب، ظهر الذكاء والبراعة لدى مقاتلي الكريلا، سينتصر ويتقدم كريلا العصر الحديث على الدوام من خلال التكتيكات وسيبلغ النصر.

كما لفت اجتماعنا الانتباه الى الوضع الحالي للنظام العالمي، والأزمة التي يعانيها نظام الحداثة الديمقراطية، حيث يتم استهداف المرأة والطبيعة بشكل كبير، سياسة الاغتصاب والاعتداء والعنف والإبادة والتي هي جزء من الحرب الخاصة والعقلية الرجعية للرجل والفاشية قد قطعت أنفاس المرأة، وفي مواجهة ذلك، التفت المرأة حول نموذج الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة وعززت من الدفاع عن نفسها، وشاركت في حملة "حان وقت الحرية" وحملة " في مواجهة سياسة إبادة المرأة، حان وقت حماية المجتمع الحر"، التجارب التي ظهرت في مقاومة عام 2021، أظهرت المرأة القائدة والمقاومة، في المقدمة الرفيقة شيلان غويي ونوجين إيرس ونوجين كوجر ونودا ساسون وسوسن بيرهات وخالد كوران وهيرا كابار وجاندا ودليلة وسوزدار قامشلو أصبحن قياديات العصر الحديث، المقاومة التي أبدتها المرأة أصبحت رداً على العزلة المطلقة على القائد والشعب.

مهمة وحدات المرأة الحرة ـ ستار هي إنجاح المقاومة

عام 2021 أثبت أن المقاومة ستجلب النصر، سيكون العام 50 لحزبنا، عام نوروز وانتصار، مهمتنا في وحدات المرأة الحرة ـ ستار هي إنجاح مقاومة عام 2022 وبلوغها للنصر وتحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية وتحقيق الأمل في الحياة للمرأة والحياة الحرة للشعوب، نجدد ولاءنا للشهداء بإيمان أن يصبح القرن الـ 21 قرن حرية المرأة، نبارك ثورة المرأة لكافة النساء المقاومات وكافة الشعوب، نحن في المجلس التنفيذي لوحدات المرأة الحرة ـ ستار نقول لا طريق سوى النصر ونتمنى النصر للجميع في نضالهم من أجل النصر".

(ف)