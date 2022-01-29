يحولون أسطح المنازل إلى حقول زراعية.. هكذا يواجه سكان الشيخ مقصود الحصار

تفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية. تمنع حكومة دمشق دخول المواد الأساسية، بينها الطحين والمحروقات.

ولمواجهة هذه الحصار وغلاء الأسعار في الأسواق، يقوم أهالي الحي بزراعة مساحات قريبة من منازلهم أو على أسطح المنازل.

الحصار يسبب ارتفاع الأسعار

بهدف سدّ حاجاتهم المنزلية من الخضروات، يلجأ المئات من أهالي الحي إلى زراعة الخضار في منازلهم، بسبب الحصار الخانق، من بينهم المواطن حمو شيخ حمو يزرع بعض من أنواع الخضروات على سطح منزله ومساحة قريبة منه في شارع الزهور بالقسم الغربي من الحي، حيث زرع أنواعاً من الخضروات الموسمية مثل "البصل الأخضر، الفجل، الخس، بقوليات، ثوم، بقدونس، نعناع".

'سنواجه الحصار'

يقول المواطن حمو شيخ حمو: "نعاني كثيراً من غلاء الأسعار بسبب الحصار، لذا نقوم بزراعة الخضار في المنزل، لسد حاجاتنا المنزلية".

وأشار حمو إلى أن "سعر الخسة الواحدة في الأسواق 2000 ليرة سورية، كيف لنا أن نشتري باقي الخضروات، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في الحي، لكن سنواجه هذه الحصار".

ذكر حمو إلى أنه يزرع الخضروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأسرته، وقال "كل يوم نأكل من هذه الخضروات".

أضاف حمو "في فصل الصيف أيضاً نقوم بزراعة أنواع من الخضار مثل الفليفلة والبندورة والخيار وغيرها".

سنقاوم...

في ختام حديثه، أكد حمو أنهم سيقاومون وسيواجهون الحصار الذي تفرض حكومة دمشق، مطالباً المنظمات الحقوقية والدولية بالضغط عليها لرفع حصارها عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

(ف)

ANHA