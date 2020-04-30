YBŞوYJŞ بمناسبة 1 أيار: وحدتنا واجب تاريخي في هذا اليوم

أصدرت وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة شنكال بياناً كتابياً باركت فيه يوم 1 أيار يوم العمال العالمي.

وجاء في البيان:

" بداية نستذكر كافة شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مجتمعنا في شخص الشهداء جان فدا زيلان، سرهلدان جكدار، دلكش خرزان، يلماز كفر وبيردوغان عكيد وكافة شهداء شهر أيار بكل إجلال واحترام. نبارك يوم العمال العالمي بداية على القائد آبو وعلى عمال العالم كافة. الذين قاوموا عبر التاريخ وحتى يومنا في وجه فاشية الرأسمالية ومازالوا يقاومون نحيي نضالهم باحترام كبير.

في هذا اليوم وحدتنا واجب تاريخي وعلى شعبنا نساء وشباباً وكل فرد استقبال هذا اليوم بفرح وحماسة كبيرين. فمن أجل تحقيق الأمة الديمقراطية والحياة الحرة والمساواة نحن بحاجة إلى الوحدة في هذه الأيام التاريخية. يجب علينا تحويل كل الساحات التي نتواجد فيها إلى ساحات للمقاومة.

نحن في وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة شنكال والمجتمع الإيزيدي وفي هذه الأيام التاريخية والمقدسة سنوحد ونصعد نضالنا ومقاومتنا من أجل تحقيق الحرية ".