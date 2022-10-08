YBŞ: لم تتضرر قواتنا إثر الهجوم الذي شنّه طيران الاحتلال التركي على مخيم سردشت

أصدر المركز الإعلامي لوحدات مقاومة شنكال (YBŞ) يوم أمس بياناً بشأن الهجوم الذي شنّت دولة الاحتلال التركي عبر طائرة مسيّرة أول أمس، على مخيم سردشت في شنكال.

وجاء في البيان: "ليلة أمس بين الساعة 20:30 – 21:00، هاجم طيران مسيّر تابع لدولة الاحتلال التركي المنطقة المحيطة بمخيم سردشت. فيا لم يسفر الهجوم عن أي أضرار فيما يتعلق بقواتنا.

استهدفت الدولة التركية الفاشية مرة أخرى مخيم سردشت، حيث يقطنه شعبنا بعد إبادة 2014 على شنكال. لم تتضرر قواتنا في هذا الهجوم. دمرت أراضي الأهالي وممتلكاتهم. هذا الهجوم يظهر أيضاً أن الدولة التركية الفاشية تريد استكمال الإبادة الجماعية التي خلفها مرتزقة داعش بهذه الهجمات. ومع ذلك يجب على الدولة التركية الفاشية والقوات المتحالفة معها معرفة ذلك، كما دافع شعبنا عن نفسه وحرر نفسه ضد الإبادات فلن يوقف مقاومته وسيواصل نضاله ضد هذه الهجمات.

كما هو معروف، هاجم مرتزقة داعش التابعة للدولة التركية الفاشية شنكال في 3 آب / أغسطس 2014؛ لقد قاوم شعبنا ضد هذه الهجمات ولم يتركوا أرضهم ودافعوا عنها ووقفوا إلى جانب قواتهم (YBŞ و YJŞ) التي أسسها أبناء هذا الشعب في جبل شنكال وشاركوا في تحرير شنكال. وقد قدم أهلنا في هذا المخيم عشرات الشهداء والجرحى دفاعاً عن شنكال. لم يغادر شعبنا أراضيه وأصّر على المقاومة والوقوف أمام جميع أنواع الهجمات التي شنها مرتزقة داعش. إن مثل هذه الهجمات التي تشنها الدولة التركية الفاشية وشريكها في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أجل تدمير السلام والأمن في شنكال، في مثل هذه المرحلة التي يعود فيها شعبنا إلى أرضه، تكشف عن أهدافها الرئيسة".

(ف)