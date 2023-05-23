YBŞ تعلن استشهاد شخص وإصابة مقاتل في قصف مسيرة الاحتلال التركي لشنكال

تعرض منزل في قرية خلف بمنطقة باري في قضاء شنكال، صباح اليوم للاستهداف بالطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال التركي. وحدات مقاومة شنكال YBŞ ، وتعقيباً على القصف أصدرت بياناً، أشارت من خلاله إلى أن الطائرات استهدفت مكان ضيافة خاصاً بهم، وأسفر القصف عن استشهاد ضيف كان عندهم وإصابة مقاتل من وحداتهم.

وجاء في بيان YBŞ: "اليوم وفي ساعات الصباح استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، مضافة لنا، وأسفر القصف عن فقدان ضيف لنا لحياته وإصابة أحد رفاق دربنا بجروح".

البيان ذكر أن الضيف يدعى سعيد عاشور، وهو من ناحية خانصور في قضاء شنكال.

وحدات مقاومة شنكال وفي بيانها تابعت إن الاحتلال التركي زاد من وتيرة استهدافاته الجوية لقضاء شنكال، وأشارت إلى أن هدف هذه الهجمات هو الاستمرار في نهج الإبادة والمجازر بحق المجتمع الإيزيدي .

(سـ)