YAT تقبض على 4 مرتزقة وبحوزتهم كميات كبيرة من الذخيرة

أصدر المكتب الإعلامي لوحدات حماية الشعب بيانًا إلى الرأي العام، أشار فيه إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لوحدات حماية الشعب نظمت حملة ضد مرتزقة داعش في منطقة تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو.

الحملة التي نُظمت في الـ 6 من كانون الأول الجاري، تم خلالها إلقاء القبض على 4 من عناصر المرتزقة.

وأسماء المرتزقة بحسب البيان هي "محسن فهد الدعائي، و غازي دوحان، و حمد علي الناصر ومهند محسن فهد الدعائي".

البيان أشار إلى أن محسن وغازي كانا يعملان ضمن الاستخبارات التابعة لمرتزقة داعش، بالإضافة إلى نقل المرتزقة، كما شاركا مع المرتزقة في العديد من المعارك ضد قواتنا.

وأوضح البيان أنه تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة والمعدات التقنية معهم.

(د ج)