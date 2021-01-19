YAT تلقي القبض على الأمير الداعشي المكلّف بعمليات الاغتيال 

وحصلت وكالتنا على صور ومقاطع فيديو حصرية للعملية التي أطلقتها وحدات مكافحة الإرهاب " YAT "، ليلة أمس في ريف مدينة الحسكة.

العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أمير لمرتزقة داعش، يدعى (أ ج)، ويبلغ من العمر (40 عامًا).

وضبطت وحدات مكافحة الإرهاب خلال عمليتها، سلاح كلاشينكوف، وعدة هواتف محمولة، بالإضافة إلى عدة بطاقات ذاكرة وفلاشات تحوي صور قياديي مرتزقة داعش وثبوتيات وأدلة تثبت تواصله معهم، كانت بحوزته.

تولهلدان روج آفا، العضو في وحدات مكافحة الإرهاب، قال لوكالتنا، إن مهمة أمير مرتزقة داعش الذي يدعي (أ ج) هي تنفيذ عمليات الاغتيال في المنطقة، وزرع العبوات الناسفة على الطرق العامة فيها، واستهداف قيادات قوات سوريا الديمقراطية.

(بـ ر/هـ ن)

ANHA