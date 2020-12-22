وزيرة مغربية تحذّر من تطور العنف الإلكتروني ضد النساء

وقالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المغربية، جميلة المصلي، "العنف الإلكتروني ضد النساء، يعد من أنواع العنف الجديدة التي تتعرض لها المغربيات".

وأضافت: "العنفُ إن كان ظاهرة مقلقة ضد النساء، فإن البحث الوطني رصد تنامي العنف الإلكتروني"، وذكرت "إن 13.4% من النساء البالغات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64عامًا، تعرضن للعنف الإلكتروني سنة 2018".

وحذّرت الوزيرة من أن هذا العنف "يتطور بشكل كبير، وهو ما دفع الوزارة إلى تنظيم حملة رقمية إلى خلق تعبئة ضد العنف ضد النساء"، ولفتت إلى أن "هذا النوع من العنف يتطلب تعبئة مجتمعية عبر التكوين، والتأهيل، والرصد، واليقظة".

وبدورها أفادت البرلمانية المغربية بثينة قروري بأن "هناك إشكالات تواجه قرابة 70 في المئة من المغربيات اللواتي يتعرض للعنف الإلكتروني"، ودعت البرلمانية إلى "تعاون بين الحكومة والبرلمان لتسهيل عملية التبليغ"، مؤكدةً أن "العنف الإلكتروني يتطور، بالنظر إلى سهولة الولوج إلى التكنولوجيا، ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد".

وبينت بثينة قروري أن "للعنف تكلفة اقتصادية، وفقًا للمندوبة السامية للتخطيط، تصل إلى 2.85 مليار درهم في السنة".

(س ر)